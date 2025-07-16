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Зеленський анонсував відповідь за удар РФ по Добропіллю - що готує Україна

Юрій Берендій
16 липня 2025, 20:52
485
Зеленський заявив, що Україна обов’язково відповість на черговий терористичний удар Росії по Добропіллю, де досі тривають рятувальні роботи.
Зеленський анонсував відповідь за удар РФ по Добропіллю - що готує Україна
Зеленський анонсував відповідь за удар РФ по Добропіллю / Колаж Главред, фото: Донецька ОВА, скріншот із відео

Про що сказав Зеленський:

  • Точної кількості жертв внаслідок удару по Добропіллю ще немає
  • Тривають рятувальні роботи
  • Україна відповість на російський удар по Добропіллю

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський авіаудар по Добропіллю на Донеччині та анонсував відповідь. Відповідну заяву він зробив під час вечірнього відеозвернення, яке транслювало Офіс президента.

Він повідомив, що в Добропіллі Донецької області тривають рятувальні роботи після чергового авіаудару Росії — цього разу по звичайному магазину й торговельних павільйонах у центрі міста. Точної кількості жертв наразі немає, але на цей момент відомо про 11 поранених і двох загиблих.

відео дня

Зеленський висловив співчуття родинам загиблих і зазначив, що всі необхідні служби працюють на місці події, докладаючи максимум зусиль, аби врятувати якомога більше людей.

"Це просто жахливий, тупий російський терор. Жодного військового сенсу в їхніх ударах – тільки намагання забрати якнайбільше життів. Уся теперішня Росія – у таких підлих ударах. Ми будемо відповідати. Будемо працювати з партнерами заради того, щоб примусити Росію до закінчення війни. І нашої власної сили заради цього теж має ставати більше. Саме на цьому зараз сконцентровані", - резюмував він.

Дивіться відео заяви Зеленського:

Зеленський анонсував відповідь за удар РФ по Добропіллю - що готує Україна
/ Фото: скріншот

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 16 липня російські війська скинули авіаційну бомбу на центральну частину міста Добропілля в Донецькій області. Внаслідок удару є загиблі та велика кількість поранених, повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

В ніч на 16 липня російська армія завдала комбінованого удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки в місті спостерігаються масштабні перебої з електропостачанням, а система водопостачання працює на генераторах. Окрім цього, зруйновано промисловий об’єкт, повідомив очільник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

Масовані ракетно-дронові обстріли, які Росія здійснює протягом останніх місяців, можуть бути частиною ширшої наступальної кампанії, що свідчить про підготовку до масштабного загострення, повідомляє Deutsche Welle.

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Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

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