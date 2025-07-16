Кому доведеться віддати авто для потреб ЗСУ: тонкощі мобілізаційного закону

У кожному територіальному центрі комплектування формують офіційні списки авто, які можуть залучати для оборони країни.

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Якщо у вас одна машина для особистого користування або роботи, держава не має права її конфіскувати за законом / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Які авто можуть бути вилучені для потреб ЗСУ

Чи передбачена компенсація за конфісковані транспортні засоби

Після підписання президентом Володимиром Зеленським у квітні 2024 року нового Закону про мобілізацію №10449, який набрав чинності 16 травня 2024 року, серед водіїв України досі тривають дискусії щодо можливості вилучення автомобілів для потреб Збройних сил України. Про це пише "SUV News".

Закон передбачає, що транспорт можуть вилучати лише у військовозобов’язаних осіб, на яких зареєстровано два і більше транспортних засобів. При цьому важливо, що йдеться саме про автомобілі, оформлені на одну фізичну особу, а не про загальну кількість машин у родині.

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"Якщо чоловік має два авто, але одну машину переоформлює на дружину, держава не має права конфіскувати транспорт. Закон стосується лише особистої власності військовозобов’язаного", — пояснює адвокатка Марія Левченко.

Поки що процедура компенсації за вилучені автомобілі не врегульована остаточно — відповідна постанова Кабміну перебуває у розробці, тому чіткого механізму відшкодування наразі немає.

За словами народного депутата Федора Веніславського, звичайні легкові автомобілі вилучатимуть виключно в окремих випадках. У пріоритеті – вантажівки, мікроавтобуси, пікапи, які підходять для перевезення особового складу, боєприпасів чи техніки в складних дорожніх умовах.

"Якщо авто є єдиним транспортом у людини або використовується для заробітку (наприклад, таксі чи доставка), воно не підлягає конфіскації", — наголосив Веніславський.

У кожному територіальному центрі комплектування створюються офіційні списки транспортних засобів, які можуть бути залучені до потреб оборони — так звані мобілізаційні замовлення. Всі дії держави мають бути документально підтверджені та відповідати чинному законодавству.

Отже, якщо у вас лише один легковий автомобіль для щоденного користування — підстав для хвилювання немає. Однак власники декількох транспортних засобів повинні бути готові до можливого вилучення одного з них на потреби армії.

Інші новини для автомобілістів

Як повідомляв Главред, у Верховній Раді пропонують скасувати паперові довідки про медичну придатність до керування (форма №083/о) й перейти на електронні медвисновки через систему ЕСОЗ, синхронізовану з реєстром "Оберіг". Відповідний законопроєкт №13131 подав Михайло Радуцький.

Крім того, в Україні водіям може загрожувати не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами — зокрема, якщо залишити їх у зачиненому авто під час спеки.

Також в Україні змінюють правила складання практичного іспиту на водійські права. МВС пропонує збільшити інтервали між спробами у разі провалу: 2-га спроба — через 10 днів, 3-тя — через 20 днів, 4-та і наступні — через 30 днів.

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