Путін відповів на ультиматум Трампа і послав світу сигнал - Sky News

Росія явно не прагне до миру.

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Путін "зібрався" воювати і надалі - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот YouTube

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Путін фактично відповів Трампу

Росія послала світу сигнал - вона продовжує війну

Обстріли України в ніч на 16 липня - сигнал країни-агресора Росії всьому світу про те, що вона не збирається зупинятися. Про це заявив аналітик з питань оборони та безпеки Майкл Кларк.

"Послання, яке росіяни надсилають усьому іншому світу, полягає в тому, що "ми продовжуємо", - цитує його Sky News. відео дня

Кларк акцентував увагу на тому, що РФ "завдає ударів по містах по всій Україні як військового, так і цивільного характеру".

Також він уточнив, що Москва фактично показала: Кремль не вражений заявами з Вашингтона.

Як підкреслили виданню, Росія атакувала Україну після заяв Трампа про 50-денний ультиматум Кремлю.

Ультиматум Трампу від Путіна - новини за темою:

Як повідомляв Главред, Трамп 14 липня заявив, що якщо через 50 днів не буде мирної угоди, США запровадять жорсткі санкції щодо Росії. Також Трамп підтвердив військову допомогу Україні від Штатів, яку оплатить НАТО.

Трамп глибоко розчарований Путіним - вони чотири рази домовлялися про мирне врегулювання, після чого війська РФ били по цивільних об'єктах у Києві, розповів президент США. Утім, Трамп усе ще сподівається на продовження перемовин із Путіним.

Трамп намагається змусити Путіна сісти за стіл перемовин, написали журналісти ABC News. Посилення санкцій і військової допомоги Україні може підштовхнути Москву до перемовин, якщо наступ окупантів стане невдалим, пишуть журналісти.

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Про джерело: Sky News Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

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