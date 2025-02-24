Макрон розкрив сценарій введення миротворців в Україну: де розмістять війська

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- Підготовлено проєкт гарантій безпеки для України
- Проект гарантій безпеки передбачає розміщення миротворців
Париж і Лондон підготували проєкт гарантій безпеки для України, повідомив президент Франції Еммануель Макрон.
"Ми маємо відігравати свою роль у рамках гарантій безпеки", - підкреслив він під час брифінгу з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє Le Figaro.
За його словами, проект гарантій безпеки для України передбачає розміщення миротворців.
"Війська не обов'язково будуть розташовуватися на лінії фронту", а будуть присутні "як гарантія", - додав Макрон.
Він також уточнив, що багато країн в ЄС і за його межами готові відправити війська в Україну як гарантію після підписання мирної угоди.
Раніше повідомлялося про те, що американська ППО може прикрити європейських миротворців в Україні. Лондон намагається переконати Вашингтон відправити більше систем протиповітряної оборони.
Нагадаємо, французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну. "Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.
Як повідомляв Главред, колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом про формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона.
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Що передбачає ініціатива Макрона щодо миротворчої місії в Україні
Президент Франції Еммануель Макрон висловив ідею розгорнути європейські війська для забезпечення дотримання режиму припинення вогню та гарантування безпеки в разі досягнення мирної угоди між Україною та Росією.
Ця пропозиція обговорюється на рівні Європейського Союзу та передбачає участь країн-членів у формуванні миротворчого контингенту.
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