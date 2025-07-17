За лаштунками 50 днів: у Держдепі розкрили, чи подає РФ "сигнали" до дипломатії

Теммі Брюс повідомила, що президент США сподівається на дипломатію, але діє як реаліст, реагуючи на агресію Кремля.

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Речниця Держдепу заявила, що Трамп розчарований діями Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот, kremlin.ru

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Президент США сподівається на дипломатію, але діє як реаліст

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Президент США Дональд Трамп не схвалює дії Володимира Путіна стосовно війни в Україні, хоча все ще сподівається на дипломатичне вирішення конфлікту. Про це заявила речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс під час брифінгу.

У відповідь на запитання журналістів про можливі сигнали від Росії щодо зацікавленості у переговорах і про 50-денний термін, який Вашингтон дав Москві у контексті вторинних мит, Брюс наголосила:

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"Я б сказала, що, мабуть, найкраще про це свідчать висловлювання президента Трампа — вони дають нам найбезпосередніше уявлення про те, чи вважає він ситуацію позитивною і чи задоволений діями Володимира Путіна. І, звичайно ж, ми чули від нього, що він незадоволений — я б так це охарактеризувала", — зазначила вона.

За її словами, Трамп розчарований перебігом подій та вживає конкретних кроків, зокрема щодо підтримки України оборонним озброєнням.

"Але я вже говорила, що, хоча він і дипломат і завжди сподівається на успіх дипломатії, він також і реаліст. І світ це бачив, Іран це бачив, а тепер і Росія бачить це завдяки новим діям президента — він терпляча людина, але не за рахунок свого бачення і прагнення його реалізувати", — додала Брюс.

Ультиматум Трампу від Путіна - новини за темою:

Як повідомляв Главред, Трамп 14 липня заявив, що якщо через 50 днів не буде мирної угоди, США запровадять жорсткі санкції щодо Росії. Також Трамп підтвердив військову допомогу Україні від Штатів, яку оплатить НАТО.

Крім того, Трамп глибоко розчарований Путіним - вони чотири рази домовлялися про мирне врегулювання, після чого війська РФ били по цивільних об'єктах у Києві, розповів президент США. Утім, Трамп усе ще сподівається на продовження перемовин із Путіним.

Також президентСША намагається змусити Путіна сісти за стіл перемовин, написали журналісти ABC News. Посилення санкцій і військової допомоги Україні може підштовхнути Москву до перемовин, якщо наступ окупантів стане невдалим, пишуть журналісти.

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