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У квартирі матері загиблого пілота "Джуса" пройшов обшук: у ДБР зробили заяву

Олексій Тесля
16 липня 2025, 18:44
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Слідчі прийшли з обшуками у квартиру "Джуса" в Харкові 11 липня, розповіла Лілія Авер'янова.
пілот Джус
У квартирі матері пілота "Джуса" пройшли обшуки / Колаж: Главред, фото: ТСН, Вікіпедія

Головне:

  • Слідчі дії у квартирі матері "Джуса" стосувалися справи Шабуніна
  • Відбулося чотири обшуки в місцях, де фігурант проживав
  • Слідчі прийшли з обшуками у квартиру "Джуса" в Харкові 11 липня

Слідчі дії у квартирі матері Героя України льотчика Андрія Пільщикова ("Джуса") у Харкові жодним чином не стосувалися матері загиблого Героя і були спрямовані винятково на отримання доказів у справі громадського активіста та керівника ГО "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна щодо ухилення від військової служби та шахрайства, зазначають у Державному бюро розслідувань (ДБР).

"ДБР діє виключно в рамках закону і з повагою до пам'яті загиблих Героїв", - зазначила прес-секретар Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

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"Працівники ДБР розслідують кримінальне провадження щодо шахрайства та ухилення військовослужбовцем від проходження військової служби. У межах цього провадження проводилася низка процесуальних дій", - уточнила вона.

За словами Сап'ян, зокрема, 11 липня 2025 року відбулося чотири обшуки в місцях, де фігурант проживав або тимчасово перебував.

"Усі дії здійснювалися в суворій відповідності до чинного законодавства. Це підтверджується і відповідними рішеннями суду. Одним із таких місць стала квартира в Харкові, в якій військовослужбовець проживав фактично до моменту оголошення йому про підозру - до ранку 10 липня", - повідомила прессекретарка ДБР.

"Хочу наголосити, що кримінальне провадження та проведені слідчі дії жодним чином не стосуються матері загиблого Героя і були спрямовані виключно на отримання доказів протиправної діяльності фігуранта. Бюро з повагою ставиться до кожного захисника України та вшановує пам'ять полеглих Героїв. Жодна процесуальна дія не може принижувати їхню гідність або знецінювати їхній подвиг", - підсумувала вона.

Подробиці обшуку у квартирі матері "Джуса"

Як повідомляло "Суспільне" з посиланням на матір пілота Лілію Авер'янову, у квартирі Героя України Пільщикова слідчі ДБР провели обшук, пов'язаний зі справою активіста і керівника громадської організації "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна.

За її словами, слідчі прийшли з обшуками у квартиру "Джуса" в Харкові 11 липня.

На момент дзвінка, як пише видання, жінка перебувала в Києві. Вона розповіла, що "ледве їх зупинила", щоб правоохоронці нічого не пошкодили. Ключі від квартири були в сусідки, тож вона й відчинила двері.

"Мама "Джуса" розповідає, що зацікавлена, щоб квартира не пустувала. Там часто залишаються друзі, які приїхали до Харкова по роботі та переночувати. Тимчасовий притулок був і для Віталія Шабуніна. Вона хотіла, щоб за квартирою хтось наглядав", - йдеться в повідомленні на сайті "Суспільного".

Як повідомляв Главред, ДБР повідомило про підозру офіцеру і двом військовослужбовцям ТЦК у Рівненській області, які силою мобілізували чоловіка, застосувавши газ і фізичну силу.

Раніше повідомлялося про те, що голова ЦПК Шабунін отримав підозру. Саме у нього 11 липня ДБР проводило обшуки - за місцем служби в Чугуївському районі Харківської області, а також у його будинку.

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Про джерело: ДБР

Державне бюро розслідувань — правоохоронний орган України, що розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці (від міністрів до начальників ГУ). Поступово ДБР перебрало на себе функцію досудового (попереднього) слідства від прокуратури, пише Вікіпедія.

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