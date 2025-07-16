Що робить Кіт Келлог під час тривог у Києві: ЗМІ розкрили, чи ходить він в укриття

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог під час повітряних тривог в Україні чітко дотримується протоколу безпеки та щоразу прямує до укриття, вказують ЗМІ.

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Чи ходить Кіт Келлог до укриття під час тривог / Колаж Главред, фото: Міноборони України, alerts in ua

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Як реагує Кіт Келлог на повітряну тривогу

Чи ходить спецпредставник Трампа в укриття під час тривог

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа щодо завершення війни Росії проти України Кіт Келлог, який перебуває з офіційним візитом в Україні щоразу реагує на сигнали повітряної тривоги. Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на джерела в Силах оборони України.

За даними джерел, спецпредставник президента США Кіт Келлог щоразу після оголошення сигналу повітряної тривоги йде в укриття.

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"Такий алгоритм прописаний у протоколі безпеки, представник американського президента його притримується", — повідомили військовослужбовці.

У цьому контексті журналісти зауважують, що, наприклад, лише вчора в Києві тричі оголошували повітряну тривогу, зокрема й у робочий час. Двічі вона була спричинена загрозою запуску російських ракет типу "Кинджал".

Спецпредставники Трампа для завершення війни РФ проти України / Інфографіка: Главред

Візит Келлога до України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 14 липня до України з офіційним візитом прибув спеціальний представник президента США Кіт Келлог.

У Києві він провів зустріч з президентом Володимиром Зеленським, яку глава держави охарактеризував як результативну.

Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров, під час візиту Келлог також заслухав доповіді голови ГУР Кирила Буданова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Основною темою обговорення було досягнення справедливого та стійкого миру.

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Про персону: Кіт Келлог Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії. У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

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