Новий оборонний союз: Британія та Німеччина підпишуть договір про взаємний захист

Угода не є альтернативою принципу колективної оборони, закріпленому в статті 5 Північноатлантичного договору.

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Велика Британія і Німеччина підпишуть договір про взаємний захист / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, x.com/Keir_Starmer

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Кір Стармер і Німеччини Фрідріх Мерц підпишуть новий оборонний договір

Угода містить заходи, що стосуються торгівлі, транспорту та нелегальної міграції

Німеччина і Франція планують створити нову ракетну систему великої дальності Deep Precision Strike

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 17 липня в Лондоні підпишуть оборонний договір, який зобов'язує обидві країни захищати одна одну в разі збройного нападу.

Як пише Bloomberg, передумови для підписання документа було закладено в серпні 2024 року в Берліні під час зустрічі Стармера з попередником Мерца - соціал-демократом Олафом Шольцем. Тоді глава британського уряду охарактеризував майбутню угоду як "частину ширшого перезапуску, заснованого на новому дусі співпраці".

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Лідер німецьких консерваторів Мерц публічно висловлював співчуття з приводу виходу Великої Британії з ЄС і заявляв про готовність об'єднати зусилля зі Стармером для протидії таким викликам, як торговельна політика адміністрації президента США Дональда Трампа і війна Росії проти України.

Стармер і Мерц мають підписати оборонну угоду під час церемонії в Музеї Вікторії та Альберта в Лондоні. Високопоставлений представник уряду ФРН повідомив Bloomberg, що зобов'язання про взаємну оборону є відповіддю на два виклики:

посилення агресивних дій з боку Росії;

посилення занепокоєння європейських союзників щодо прихильності США зобов'язанням у рамках НАТО під час президентства Дональда Трампа.

Як уточнив співрозмовник на умовах конфіденційності, нова домовленість не є альтернативою принципу колективної оборони, закріпленому в статті 5 Північноатлантичного договору.

Bloomberg пише, що для Німеччини оборонна компонента особливо важлива з огляду на те, що Велика Британія, разом із Францією, є однією з двох ядерних держав у Європі. Хоча ФРН не володіє власною ядерною зброєю, вона користується захисною "парасолькою", яку США розгорнули над європейським континентом.

Німеччина та Франція створять ракетний комплекс

В угоді Стармер і Мерц зобов'язуються впродовж наступного десятиліття спільно реалізувати програму зі створення нового далекобійного ракетного комплексу - так званої системи глибокого високоточкового удару (Deep Precision Strike).

Очікується, що система матиме дальність ураження понад 2000 кілометрів і сприятиме зміцненню оборонного сектору як Великої Британії, так і країн ЄС через "суттєві промислові інвестиції".

Нелегальна міграція і торгівля

Угода також передбачає заходи у сферах торгівлі, транспорту та боротьби з нелегальною міграцією, що є частиною спільних зусиль з пом'якшення негативних наслідків Brexit.

Зокрема, Німеччина візьме на себе зобов'язання до кінця поточного року внести зміни до законодавства про кримінальну відповідальність за сприяння незаконній міграції до Великої Британії.

Крім того, в рамках візиту лідери обговорять поточні переговори між Брюсселем і Вашингтоном щодо укладення торговельної угоди.

Інвестиції

В офісі прем'єра Стармера також повідомили, що крім політичної частини, Великобританія і Німеччина оголосять про нові комерційні інвестиції на суму понад 200 млн фунтів стерлінгів (268 млн доларів), що дасть змогу створити близько 600 нових робочих місць.

Як зазначає Bloomberg, Стармер і Мерц можуть використати підписання нової угоди, щоб відвернути увагу від проблем на внутрішньополітичному фронті.

Стармеру останнім часом довелося здійснити низку різких змін політичного курсу, що підірвало здобуту важкою працею репутацію уряду у сфері фінансової дисципліни.

"Міжнародна арена зараз явно є для нього найкомфортнішим місцем. Ця угода символізує його прагнення відновити європейські відносини після Brexit, а також дає йому змогу тимчасово відкласти внутрішні проблеми", - зазначила викладачка порівняльної політики в британському Університеті Кіль Джемма Лумс.

Тим часом Мерц стикається з дедалі більшою роз'єднаністю в правлячій коаліції: його консервативний блок ХДС/ХСС і соціал-демократи розходяться в поглядах на цілий спектр питань - від реформ соціального забезпечення до судових призначень - і вже викликають порівняння зі суперечками, що супроводжували уряд Шольца.

Як писав Главред, у січні 2025 року президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у Києві підписали угоду про 100-річне партнерство. Документ спрямований на зміцнення двосторонніх відносин у сфері оборони і передбачає продовження військової допомоги Україні.

У лютому 2024 року Зеленський і колишній канцлер Олаф Шольц підписали Угоду про безпекову співпрацю та довгострокову підтримку між Україною та Німеччиною. Це безпрецедентний документ, що закріплює німецьку підтримку для України на рівні понад 7 мільярдів євро на цей рік.

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