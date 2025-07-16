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Ліікарня не справляється, є загиблі та багато поранених: РФ вдарила бомбами по Добропіллю

Юрій Берендій
16 липня 2025, 19:20
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Росія завдала авіаудару по центру Добропілля на Донеччині, внаслідок є загиблі та поранені, під завалами можуть залишатися люди, зазначили в ОВА.
Ліікарня не справляється, є загиблі та багато поранених: РФ вдарила бомбами по Добропіллю
РФ вдарила по Добропіллю, відомо про багато поранених, є загиблі / Колаж Главред, фото: Донецька ОВА

Про що йдеться у матеріалі:

  • РФ атакувала центр Добропілля авіабомбою
  • Місцева лікарня не може прийняти всіх поранених
  • Люди продовжують перебувати під завалами

Сьогодні, 16 липня, російські окупаційні війська скинули авіабомбу в центральну частину міста Добропілля на Донеччині. Відомо про велику кількість поранених, є загиблі. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Сьогодні Росія скинула авіабомбу на центр Добропілля на Донеччині — в годину, коли люди поверталися з роботи. Удар припав по району магазину "Аврора". Є загиблі та багато постраждалих. Працюють рятувальники, медики, військові лікарі — місцева лікарня не може прийняти всіх", - зазначив він.

відео дня

  • Наслідки удару РФ по Добропіллю 16 липня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Добропіллю 16 липня 2025 року Фото: Донецька ОВА
  • Наслідки удару РФ по Добропіллю 16 липня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Добропіллю 16 липня 2025 року Фото: Донецька ОВА
  • Наслідки удару РФ по Добропіллю 16 липня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Добропіллю 16 липня 2025 року Фото: Донецька ОВА
  • Наслідки удару РФ по Добропіллю 16 липня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Добропіллю 16 липня 2025 року Фото: Донецька ОВА
  • Наслідки удару РФ по Добропіллю 16 липня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Добропіллю 16 липня 2025 року Фото: Донецька ОВА
  • Наслідки удару РФ по Добропіллю 16 липня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Добропіллю 16 липня 2025 року Фото: Донецька ОВА
  • Наслідки удару РФ по Добропіллю 16 липня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Добропіллю 16 липня 2025 року Фото: Донецька ОВА
  • Наслідки удару РФ по Добропіллю 16 липня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Добропіллю 16 липня 2025 року Фото: Донецька ОВА
  • Наслідки удару РФ по Добропіллю 16 липня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Добропіллю 16 липня 2025 року Фото: Донецька ОВА
  • Наслідки удару РФ по Добропіллю 16 липня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Добропіллю 16 липня 2025 року Фото: Донецька ОВА

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія цілеспрямовано обстрілює українські міста, свідомо перетворюючи їх на мішені.

Він підкреслив, що це ще один умисний удар по мирному населенню, і Росія продовжує терористичну війну проти українців, знищуючи життя навіть у місцях, віддалених від фронту.

Лубінець наголосив, що міжнародна спільнота повинна усвідомити, що тероризм сам не припиниться — необхідні рішучі дії, жорсткіші заходи і посилення тиску.

Голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін згодом повідомив, що внаслідок російського удару по Добропіллю вже відомо про 2 загиблих та 14 поранених.

Філашкін повідомив, що російські війська знову свідомо завдали удару по людному місцю — цього разу по торговому центру в самому центрі міста, використавши 500-кілограмову авіабомбу.

За попередніми даними, пошкоджено щонайменше 30 магазинів, 6 багатоповерхових будинків і 8 автомобілів.

"Ймовірно, під завалами досі залишаються люди — пошук уцілілих триває", - зазначив голова ОВА.

Він також зазначив, що особисто відвідав місце трагедії, доручив необхідні дії всім екстреним та комунальним службам. Наразі на місці працюють рятувальники, медики, поліція та представники місцевої влади.

Філашкін наголосив, що це ще один жорстокий злочин Росії проти мирного населення, і мета ворога — повне знищення українців.

"Тому я знову і знову закликаю всіх цивільних: евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України! Бережіть себе та своїх близьких!", - резюмував він.

Ліікарня не справляється, є загиблі та багато поранених: РФ вдарила бомбами по Добропіллю
Що відомо про КАБи / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 16 липня Росія здійснила масштабну повітряну атаку на територію України, зосередивши основні удари на Вінницькій, Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях. Однією з головних цілей окупантів стала енергетична інфраструктура, повідомив президент Володимир Зеленський.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму, а також випустив близько 400 ударних дронів Shahed і безпілотників-імітацій різних типів. ППО України знищила 198 ворожих дронів. Основні напрямки атаки — Кривий Ріг, Харків і Вінниця.

У Вінниці в результаті російського обстрілу були уражені об’єкти цивільної інфраструктури. За попередніми даними, постраждали щонайменше четверо мирних жителів.

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Про персону: Дмитро Лубінець

Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик.

У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

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