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Зеленському і Путіну треба "об'єднатися": Трамп зробив заяву про завершення війни

Альона Вороніна
22 лютого 2025, 07:56
635
Президенту України і російському диктатору доведеться зустрітися, наголосив американський президент.
Зеленському і Путіну треба 'об'єднатися': Трамп зробив заяву про завершення війни
Зеленському та Путіну потрібно "об'єднатися" для завершення війни, заявив Трамп/ колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/DonaldTrump, скрін

Коротко:

  • Трамп заявив, що Зеленському та Путіну потрібно "об'єднатися" для завершення війни
  • Він наголосив, що Путіну і Зеленському доведеться зустрітися

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін і Володимир Зеленський повинні працювати разом, щоб припинити війну в Україні.

Про це американський президент сказав під час церемонії приведення до присяги нового міністра торгівлі Сполучених Штатів, пише Deutsche Welle.

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Під час церемонії у Вашингтоні американський президент зазначив, що країна-агресорка Росія зацікавлена у підписанні угоди. Також він додав, що переговори між Вашингтоном і Москвою розпочнуться 25 лютого в Саудівській Аравії.

"Я думаю, що президенту Путіну і президенту Зеленському доведеться зустрітися. Тому що знаєте що? Ми хочемо припинити вбивства мільйонів людей", – заявив Трамп.

Крім цього, він заперечив поширену раніше у ЗМІ інформацію про те, що він нібито має намір 9 травня відвідати Москву на святкування так званого "Дня Перемоги".

Трамп додав, що угода з Україною щодо мінеральних ресурсів близька до завершення.

Зеленському і Путіну треба 'об'єднатися': Трамп зробив заяву про завершення війни
Дональд Трамп/ Інфографіка: Главред

Заяви Трампа щодо війни в Україні – останні новини

Як повідомляв раніше Главред, в Axios зазначили, що Трамп розсердився на Зеленського – Вашингтон і Київ готують нову угоду. Кілька помічників Зеленського нібито вмовляли його погодитися на оновлену пропозицію щодо природних ресурсів, щоб уникнути посилення конфронтації.

Також Трамп заявляв, нібито Зеленський не дуже важливий на переговорах про закінчення війни. Трамп заявив, що Байден та Зеленський говорили неправильні речі Путіну.

Нагадаємо, депутат Європарламенту заявив, що Трамп вимагає, щоб Європа "здала" Україну Росії за 3 тижні. Президент США шантажує європейців виведенням американських військ з континенту.

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Що відомо про Deutsche Welle (DW)

Deutsche Welle (досл. укр. "Німе́цька хви́ля") — німецька державна радіостанція та телеканал, яка мовить на закордоння. Член суспільно-правового телерадіоконсорціуму ARD. Правління розміщене в Бонні, телевізійний підрозділ DW-TV розташований у Берліні. Німецька хвиля транслює радіо- й телепередачі, а також має інтернет-пропозиції тридцятьма мовами, зокрема й українською, повідомляє Вікіпедія.

"Німецька хвиля" заснована 3 травня 1953 року. До 2003 року станція базувалася в Кельні, проте на 50-річчя центр трансляції перемістився до Бонна в нім. Schürmann-Bau ("Будівля Шюрманна"), у Боннському міжнародному діловому кварталі (урочистості відбулися 27 липня).

За часів існування СРСР і "холодної війни", "Німецька хвиля" була одним із провідних західних радіо-ЗМІ, що передавала вільну інформацію мовами народів СРСР про життя в "Країні Рад" та у вільному світі, що придушувалася радянською цензурою. На території Радянського Союзу передачі "Німецької Хвилі" "глушилися" засобами активної радіоелектронної боротьби ("шумотрон"), а саму радіостанцію радянська пропаганда прилічувала до так званих "Ворожих голосів".

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війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін
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