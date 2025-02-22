Зеленському і Путіну треба 'об'єднатися': Трамп зробив заяву про завершення війни

Президенту України і російському диктатору доведеться зустрітися, наголосив американський президент.

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Зеленському та Путіну потрібно "об'єднатися" для завершення війни, заявив Трамп/ колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/DonaldTrump, скрін

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Трамп заявив, що Зеленському та Путіну потрібно "об'єднатися" для завершення війни

Він наголосив, що Путіну і Зеленському доведеться зустрітися

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін і Володимир Зеленський повинні працювати разом, щоб припинити війну в Україні.

Про це американський президент сказав під час церемонії приведення до присяги нового міністра торгівлі Сполучених Штатів, пише Deutsche Welle.

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Під час церемонії у Вашингтоні американський президент зазначив, що країна-агресорка Росія зацікавлена у підписанні угоди. Також він додав, що переговори між Вашингтоном і Москвою розпочнуться 25 лютого в Саудівській Аравії.

"Я думаю, що президенту Путіну і президенту Зеленському доведеться зустрітися. Тому що знаєте що? Ми хочемо припинити вбивства мільйонів людей", – заявив Трамп.

Крім цього, він заперечив поширену раніше у ЗМІ інформацію про те, що він нібито має намір 9 травня відвідати Москву на святкування так званого "Дня Перемоги".

Трамп додав, що угода з Україною щодо мінеральних ресурсів близька до завершення.

Дональд Трамп/ Інфографіка: Главред

Заяви Трампа щодо війни в Україні – останні новини

Як повідомляв раніше Главред, в Axios зазначили, що Трамп розсердився на Зеленського – Вашингтон і Київ готують нову угоду. Кілька помічників Зеленського нібито вмовляли його погодитися на оновлену пропозицію щодо природних ресурсів, щоб уникнути посилення конфронтації.

Також Трамп заявляв, нібито Зеленський не дуже важливий на переговорах про закінчення війни. Трамп заявив, що Байден та Зеленський говорили неправильні речі Путіну.

Нагадаємо, депутат Європарламенту заявив, що Трамп вимагає, щоб Європа "здала" Україну Росії за 3 тижні. Президент США шантажує європейців виведенням американських військ з континенту.

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