"Він сказав: "Оце буде моє останнє літо": Ігор Поклад передбачив свою смерть

Коротко:
- 9 липня 2025 року помер Ігор Поклад
- Вдова композитора Світлана Валеріївна розповіла, що він знав, коли піде з життя
Сім днів минуло зі смерті українського композитора, Народного артиста та Національної легенди України Ігоря Поклада. Йому було 83 роки.
Сьогодні в інтерв'ю виданню "Гордон" вдова Ігоря Дмитровича, Світлана Валеріївна Поклад, розповіла, що про свою смерть він знав заздалегідь - він повідомив, що це літо буде його останнім ще взимку, коли почувався добре.
"Я не можу згадати як таку розмову, бо останнім часом він майже не говорив. Єдине, що я дуже добре запам'ятала, десь, мабуть, у січні або лютому він сказав: "Оце буде моє останнє літо". Я в абсолютному шоці: "Ігорю, що ти таке кажеш, як це – останнє! Ще скільки всього зробити треба". "Ні, це моє останнє літо", – кілька разів тоді повторив. І я постійно відштовхувала його від цієї думки, а він каже: "Ти краще слухай і роби, як я кажу", - згадує вдова Поклада.
Вона додала, що після цього композитор ніби почав готуватися до свого відходу: "Тоді вже склав заповіт, де поховати, попросив зробити похорони не помпезними, попросив, щоб ніхто не плакав. Тобто він себе запрограмував – це факт. Не знаю, може, у таких творчих людей є, як кажуть, третє око".
"Я б у таке не повірила, але це реальна історія, він справді напророчив собі смерть", - каже Світлана Поклад.
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Про персону: Ігор Поклад
Ігор Поклад - український композитор та опермейстер. Лауреат Шевченківської премії (1986). Заслужений діяч мистецтв УРСР (1989). Народний артист України (1997). Герой України (2021). Національна легенда України (2024). Член НСКУ, пише Вікіпедія.
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