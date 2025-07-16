"Він сказав: "Оце буде моє останнє літо": Ігор Поклад передбачив свою смерть

Вдова композитора Поклада розповіла про містику в його відході.

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Ігор Поклад помер - вдова розповіла, як композитор напророкував собі смерть / колаж: Главред, фото: facebook.com/svitlana.poklad.2025, Facebook Ігор Поклад

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9 липня 2025 року помер Ігор Поклад

Вдова композитора Світлана Валеріївна розповіла, що він знав, коли піде з життя

Сім днів минуло зі смерті українського композитора, Народного артиста та Національної легенди України Ігоря Поклада. Йому було 83 роки.

Сьогодні в інтерв'ю виданню "Гордон" вдова Ігоря Дмитровича, Світлана Валеріївна Поклад, розповіла, що про свою смерть він знав заздалегідь - він повідомив, що це літо буде його останнім ще взимку, коли почувався добре.

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"Я не можу згадати як таку розмову, бо останнім часом він майже не говорив. Єдине, що я дуже добре запам'ятала, десь, мабуть, у січні або лютому він сказав: "Оце буде моє останнє літо". Я в абсолютному шоці: "Ігорю, що ти таке кажеш, як це – останнє! Ще скільки всього зробити треба". "Ні, це моє останнє літо", – кілька разів тоді повторив. І я постійно відштовхувала його від цієї думки, а він каже: "Ти краще слухай і роби, як я кажу", - згадує вдова Поклада.

Ігор Поклад помер - вдова розповіла, як композитор напророкував собі смерть / Facebook Ігор Поклад

Вона додала, що після цього композитор ніби почав готуватися до свого відходу: "Тоді вже склав заповіт, де поховати, попросив зробити похорони не помпезними, попросив, щоб ніхто не плакав. Тобто він себе запрограмував – це факт. Не знаю, може, у таких творчих людей є, як кажуть, третє око".

"Я б у таке не повірила, але це реальна історія, він справді напророчив собі смерть", - каже Світлана Поклад.

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Про персону: Ігор Поклад Ігор Поклад - український композитор та опермейстер. Лауреат Шевченківської премії (1986). Заслужений діяч мистецтв УРСР (1989). Народний артист України (1997). Герой України (2021). Національна легенда України (2024). Член НСКУ, пише Вікіпедія.

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