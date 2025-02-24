"Є вагома причина": Макрон виступив за відновлення контактів з Путіним

Президент Франції нагадав, що припинив спілкуватися з лідером Кремля після воєнних злочинів РФ в Україні.

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Макрон зробив заяву про відновлення переговорів з Путіним / Колаж: Главред, фото kremlin.ru, УНІАН

Ключові тези Макрона:

Зараз є вагома причина для відновлення контактів і переговорів з Путіним

Якщо РФ порушить угоду, вона матиме справу з усіма учасниками перемовин

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наразі є вагома причина для відновлення контактів і переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це він сказав на пресконференції з президентом США Дональдом Трампом за підсумками зустрічі в Білому домі 24 лютого, передає Le Figaro.

"Я припинив спілкування з Путіним після Бучі та його воєнних злочинів, але зараз у США нова реальність та нова адміністрація — ця дискусія може бути корисною", — зазначив Макрон. відео дня

Він нагадав, що світові лідери вже мали досвід перемовин з Росією. В 2014 році також велися мирні перемовини з Путіним.

"Але через брак гарантій – зокрема, гарантій безпеки – Путін порушив цей мир", – наголосив Макрон.

Водночас президент Франції наголосив, якщо РФ порушить угоду про мир — вона матиме справу з усіма країнами, які брали участь у перемовинах.

"І це буде зовсім інша історія", - сказав Макрон.

Заяви Макрона щодо війни в Україні - останні новини

Як писав Главред, прем'єр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон зустрінуться з президентом США Дональдом Трампом. Політики домовилися координувати свій підхід у спробі вплинути на мирний план глави Білого дому і виступлять з єдиним посланням щодо України.

Пізніше зʼясувалося, що Макрон провів зустріч з американським лідером. На пресконференції президент Франції розкрив сценарій введення миротворців в Україну. Він запевнив, що війська не обов'язково будуть розташовуватися на лінії фронту", а будуть присутні "як гарантія".

Крім того, на пресконференції з Трампом, Еммануель Макрон заявив, що сподівається на "сильне" американське втручання для гарантування миру.

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