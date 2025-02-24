"Є вагома причина": Макрон виступив за відновлення контактів з Путіним

Ключові тези Макрона:
- Зараз є вагома причина для відновлення контактів і переговорів з Путіним
- Якщо РФ порушить угоду, вона матиме справу з усіма учасниками перемовин
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наразі є вагома причина для відновлення контактів і переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це він сказав на пресконференції з президентом США Дональдом Трампом за підсумками зустрічі в Білому домі 24 лютого, передає Le Figaro.
"Я припинив спілкування з Путіним після Бучі та його воєнних злочинів, але зараз у США нова реальність та нова адміністрація — ця дискусія може бути корисною", — зазначив Макрон.відео дня
Він нагадав, що світові лідери вже мали досвід перемовин з Росією. В 2014 році також велися мирні перемовини з Путіним.
"Але через брак гарантій – зокрема, гарантій безпеки – Путін порушив цей мир", – наголосив Макрон.
Водночас президент Франції наголосив, якщо РФ порушить угоду про мир — вона матиме справу з усіма країнами, які брали участь у перемовинах.
"І це буде зовсім інша історія", - сказав Макрон.
Заяви Макрона щодо війни в Україні - останні новини
Як писав Главред, прем'єр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон зустрінуться з президентом США Дональдом Трампом. Політики домовилися координувати свій підхід у спробі вплинути на мирний план глави Білого дому і виступлять з єдиним посланням щодо України.
Пізніше зʼясувалося, що Макрон провів зустріч з американським лідером. На пресконференції президент Франції розкрив сценарій введення миротворців в Україну. Він запевнив, що війська не обов'язково будуть розташовуватися на лінії фронту", а будуть присутні "як гарантія".
Крім того, на пресконференції з Трампом, Еммануель Макрон заявив, що сподівається на "сильне" американське втручання для гарантування миру.
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Стосунки між Макроном і Путіним
Президент Франції Еммануель Макрон і російський диктатор Володимир Путін мали хороші робочі стосунки до того, як РФ вторглася в Україну в лютому 2022 року.
Навіть після початку повномасштабного вторгнення РФ Макрон виступав за діалог із Москвою для пошуку мирного рішення і підтримував ідею про "гарантії" для РФ у майбутній концепції безпеки Європи.
У лютому 2024 року Макрон зайняв "войовничу позицію" - першим у НАТО заговорив про введення в Україну військ Альянсу.
Серед причин, що спонукали Макрона піти на такий крок, експерти називають зростаючий тиск на Францію з приводу недостатньої допомоги Україні з боку США та Німеччини.
Український лідер Володимир Зеленський вважає, що Макрон змінив риторику, оскільки господар Кремля обдурив його - тепер президент Франції не довіряє Путіну.
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