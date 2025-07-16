Україною пронісся торнадо, оголошено І рівень небезпечності.: у Мережі розлетілось відео

Що дізнаєтесь:
- Україною пронісся сильний торнадо
- У яких регіонах оголосили штормове попередження
- Коли області атакують сильні грози та град
Україну атакувала сильна негода. У Херсонській області помітили справжнє торнадо. Про це заявив голова Херсонської ОВА Олексій Прокудін. Мережею вже розлетілось відео, на якому видно торнадо.
"Сезон торнадо на Херсонщині", - написав Прокудін.
Дивіться відео з торнадо в Херсонській області:
Україну накриє шторм
Укргідрометцентр повідомляв про те, що до кінця доби 16 липня в Україні буде оголошено штормове попередження - І рівень небезпечності. Це стосується Чернівецької, Хмельницької, Вінницької, Житомирської, Київської, Черкаської та Одеської областей. Там очікуються сильні грози, град та шквали - 15-20 м/с.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.
Через ті ж самі погодні умови штормове попередження оголошено і 17 липня на Закарпатті, Прикарпатті, у більшості північних, центральних, південних областей та на Харківщині.
Вогняний торнадо в Америці
Негода накрила не лише Україну. У США помітили небезпечний вогняний торнадо. Він виник у штаті Юта внаслідок сильного вітру та пожеж.
Загалом було знищено 9 тисяч акрів землі. Рятувальники не можуть загасити полум'я через небезпечну ситуацію, що викликає потужний вітер.
Дивіться відео з вогняним торнадо в Америці:
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, спека до +36° 16 липня охопить більшість регіонів країни, особливо південь і схід. Дощі та грози прогнозують у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях, місцями з градом і шквалами.
Також 18-19 липня значно похолодає, що може спричинити загострення серцево-судинних хвороб.
Крім цього, 13 липня на Чернівеччині стався землетрус магнітудою 2,6 бала. Епіцентр був біля селища Конятин, на глибині 3 км.
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Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
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