Трамп "мочить" РФ і стане її "могильником": прогноз розпаду Росії

Важливе із заяв Загороднього:
- Проблеми у РФ з економікою почалися ще за першої каденції Трампа
- Трамп уже добиває Росію
Політичний експерт Тарас Загородній прокоментував відносини Сполучених Штатів і Росії, а також імовірність розпаду країни-агресора.
"Англосаксам завжди подобалася Росія як дуже зручна країна, яка не може з ними конкурувати і створює попит на безпеку США. Подібної позиції раніше дотримувалися, зокрема, Обама і Байден", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.
На думку експерта, за останній час у цьому відношенні практично нічого не змінилося.
"Однак, що цікаво, саме Трамп, найімовірніше, і буде могильником Росії. Тому що в рамках його політичного курсу у США і Росії фундаментальний і кардинальний конфлікт щодо нафти і газу, який вирішити ніяк не можна", - вважає він.
Аналітик переконаний у тому, що справжні проблеми у Росії з економікою почалися ще за першої каденції Дональда Трампа.
"І реалізація курсу Трампа (щодо РФ, - ред.) триває. Чи бояться американці розпаду Росії? Так, бояться. Трампа цього побоюється, але у нього, якраз таки через конфлікт щодо нафти і газу, виникає дилема: або дати заробити пацанам із Техасу, які є його спонсорами, або рятувати Росію. Але ж пацани з Техасу близько і легко можуть із Трампа спитати. Трамп і так мочить Росію, але американці розуміють, що, якщо натиснуть ще сильніше, можуть передавити, і потім бігай і шукай, у кого опинилася ядерна або хімічна зброя", - говорить він.
Співрозмовник додав, що якщо США вирішать, що РФ у нинішньому вигляді їм більше не потрібна, то Китай підтримає Вашингтон.
"Але Трамп якраз таки і добиває Росію, тому що іншого виходу немає. Економічна криза, яку Трамп провокує в усьому світі, все одно буде бити по Росії, оскільки ціна на нафту впаде", - резюмував Загородній.
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Про персону: Тарас Загородній
Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.
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