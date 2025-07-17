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Трамп "мочить" РФ і стане її "могильником": прогноз розпаду Росії

Олексій Тесля
17 липня 2025, 03:55
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Справжні проблеми у Росії з економікою почалися ще за першої каденції Дональда Трампа, нагадав Тарас Загородній.
Загородній, Росія
/ Колаж: Главред, фото: Главред, depositphotos.com

Важливе із заяв Загороднього:

  • Проблеми у РФ з економікою почалися ще за першої каденції Трампа
  • Трамп уже добиває Росію

Політичний експерт Тарас Загородній прокоментував відносини Сполучених Штатів і Росії, а також імовірність розпаду країни-агресора.

"Англосаксам завжди подобалася Росія як дуже зручна країна, яка не може з ними конкурувати і створює попит на безпеку США. Подібної позиції раніше дотримувалися, зокрема, Обама і Байден", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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На думку експерта, за останній час у цьому відношенні практично нічого не змінилося.

"Однак, що цікаво, саме Трамп, найімовірніше, і буде могильником Росії. Тому що в рамках його політичного курсу у США і Росії фундаментальний і кардинальний конфлікт щодо нафти і газу, який вирішити ніяк не можна", - вважає він.

Аналітик переконаний у тому, що справжні проблеми у Росії з економікою почалися ще за першої каденції Дональда Трампа.

"І реалізація курсу Трампа (щодо РФ, - ред.) триває. Чи бояться американці розпаду Росії? Так, бояться. Трампа цього побоюється, але у нього, якраз таки через конфлікт щодо нафти і газу, виникає дилема: або дати заробити пацанам із Техасу, які є його спонсорами, або рятувати Росію. Але ж пацани з Техасу близько і легко можуть із Трампа спитати. Трамп і так мочить Росію, але американці розуміють, що, якщо натиснуть ще сильніше, можуть передавити, і потім бігай і шукай, у кого опинилася ядерна або хімічна зброя", - говорить він.

Співрозмовник додав, що якщо США вирішать, що РФ у нинішньому вигляді їм більше не потрібна, то Китай підтримає Вашингтон.

"Але Трамп якраз таки і добиває Росію, тому що іншого виходу немає. Економічна криза, яку Трамп провокує в усьому світі, все одно буде бити по Росії, оскільки ціна на нафту впаде", - резюмував Загородній.

Дивіться відео - інтерв'ю Тараса Загороднього:

Раніше генерал-майор СБУ назвав умову розпаду РФ. Росію може спіткати така ж доля, як і Російську імперію.

Як повідомляв раніше Главред, у Зеленського зробили прогноз про розпад Росії. Розпад Російської Федерації відбудеться абсолютно несподівано для всіх, вважає радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

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Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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Тарас Загородній
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