Суд, штраф, заборона: Емма Вотсон виявилася злісною порушницею закону

Зірка фільмів про Гаррі Поттера понесла покарання.

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Емма Вотсон зараз - акторка отримала заборону на керування автомобілем / колаж: Главред, фото: imdb.com

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Емму Вотсон викликали до суду

Артистці виписали заборону та штраф за систематичне порушення закону

Британська акторка, модель і активістка Емма Вотсон стала фігуранткою судового процесу. Про це повідомляє ВВС.

31 липня 2024 року зірка порушила закон: керуючи автомобілем в Оксфорді, вона перевищила швидкість - їхала 38 миль на годину замість дозволених на цій ділянці 30. До цього у Вотсон уже було дев'ять аналогічних правопорушень.

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16 липня відбувся суд у цій справі. Емма на слухання не з'явилася. Зірці оголосили заборону на керування автомобілем на 6 місяців, і наказали виплатити штраф у розмірі 1044 фунтів стерлінгів (58605 грн - прим. редактора) у магістратському суді Гай-Вікомба.

Емма Вотсон зараз - акторка отримала заборону на керування автомобілем / ua.depositphotos.com

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Про персону: Емма Вотсон Емма Вотсон - британська акторка, модель, громадська діячка. Світову славу здобула в дитячому віці завдяки виконанню ролі Герміони Грейнджер у фільмах про Гаррі Поттера. Є послом доброї волі ООН-жінки, займається боротьбою за рівність статей. Була обличчям косметичного бренду Lancôme, співпрацювала з дизайнеркою Вів'єн Вествуд і британським будинком моди Burberry. Найвідоміші кінороботи: фільми про Гаррі Поттера, "Балетні туфельки", "Переваги скромників", "Елітне суспільство", "Маленькі жінки".

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