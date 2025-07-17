Суд, штраф, заборона: Емма Вотсон виявилася злісною порушницею закону

Коротко:
- Емму Вотсон викликали до суду
- Артистці виписали заборону та штраф за систематичне порушення закону
Британська акторка, модель і активістка Емма Вотсон стала фігуранткою судового процесу. Про це повідомляє ВВС.
31 липня 2024 року зірка порушила закон: керуючи автомобілем в Оксфорді, вона перевищила швидкість - їхала 38 миль на годину замість дозволених на цій ділянці 30. До цього у Вотсон уже було дев'ять аналогічних правопорушень.
16 липня відбувся суд у цій справі. Емма на слухання не з'явилася. Зірці оголосили заборону на керування автомобілем на 6 місяців, і наказали виплатити штраф у розмірі 1044 фунтів стерлінгів (58605 грн - прим. редактора) у магістратському суді Гай-Вікомба.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Голлівуд - останні новини:
Раніше Главред розповідав про чоловіка Джулії Робертс. Нещодавно актриса відзначила з ним 23-ю річницю весілля - пара виклала кумедні спільні фото.
Також американський актор і музикант Джонні Депп вперше висловився про своє вигнання з Голлівуду після скандального розлучення з Ембер Герд. Артист зізнався, яким був початок кінця.
Читайте також:
- Нічна русалка Селін: тяжкохвора Діон сяє на нових фото
- Ніхто не знав: біологічний син Джолі та Пітта шокував своїми досягненнями
- Агент Маланка: у Мережі завірусилися меми про першу леді США через її підтримку України
Про персону: Емма Вотсон
Емма Вотсон - британська акторка, модель, громадська діячка. Світову славу здобула в дитячому віці завдяки виконанню ролі Герміони Грейнджер у фільмах про Гаррі Поттера. Є послом доброї волі ООН-жінки, займається боротьбою за рівність статей. Була обличчям косметичного бренду Lancôme, співпрацювала з дизайнеркою Вів'єн Вествуд і британським будинком моди Burberry. Найвідоміші кінороботи: фільми про Гаррі Поттера, "Балетні туфельки", "Переваги скромників", "Елітне суспільство", "Маленькі жінки".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред