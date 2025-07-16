Перемога і вихід на кордони 1991 року: що має зробити Україна

Коротко:
- Україні потрібно робити зброю і бити по Росії
- Потрібно вражати важливі об'єкти на території РФ
- США не зможуть відірвати Росію від Китаю
Щоб домогтися переможного результату у війні, особливо сценарію повернення до кордонів 1991 року, Україні потрібно виробляти свої озброєння і завдавати ударів по Росії. Про це заявив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.
В інтерв'ю Главреду він розповів, що для того, щоб домогтися успіхів, потрібно вражати важливі об'єкти на території РФ.
"Але ми повинні розуміти, що закінчення війни з переможним результатом, особливо зі сценарієм повернення до кордонів 1991 року, залежить виключно від України. Потрібно клепати свою зброю і довбати по Росії. Треба паралізувати залізницю і багато інших об'єктів", - зазначив Загородній.
Також експерт вважає, що для Росії позитивних сценаріїв немає.
"Утім, і для самої Росії хороших варіантів зараз немає. Тільки агонія продовження війни", - каже Загородній.
Крім того, на його думку, плани Трампа відірвати Росію від Китаю приречені на провал.
"Забрати Росію у Китаю вже ніяк не вийде, це зараз уже зрозуміло. Думаю, у США зростатиме розуміння такої ситуації", - підкреслив Тарас Загородній.
Дивіться відео, в якому Загородній розповів, що потрібно Україні, щоб перемогти:
Війна Росії проти України - новини:
Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп поставив Росії ультиматум: або мир в Україні через 50 днів, або жорсткі санкції від Вашингтона. Трамп підтвердив і американську військову допомогу для України, яку оплатить НАТО.
Росія фактично відкинула ультиматум Трампа. Путін поки мовчить, а глава МЗС Сергій Лавров уїдливо заявив, що Москва чула вже різні заяви, серед яких завершення війни за 24 години і 100 днів.
Путіна можна зупинити тільки силою, а для цього потрібно надати ЗСУ наступальне озброєння, сказав президент Володимир Зеленський. За словами Зеленського, питання посилення України він обговорював особисто з Трампом.
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Про персону: Тарас Загородній
Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.
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