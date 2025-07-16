Перемога і вихід на кордони 1991 року: що має зробити Україна

Для країни-окупанта Росії хороших варіантів немає, тільки агонія продовження війни, вважає Тарас Загородній.

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Україні потрібно робити свою зброю і бити по Росії, тільки так можна домогтися успіхів - Загородній / Главред

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Україні потрібно робити зброю і бити по Росії

Потрібно вражати важливі об'єкти на території РФ

США не зможуть відірвати Росію від Китаю

Щоб домогтися переможного результату у війні, особливо сценарію повернення до кордонів 1991 року, Україні потрібно виробляти свої озброєння і завдавати ударів по Росії. Про це заявив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

В інтерв'ю Главреду він розповів, що для того, щоб домогтися успіхів, потрібно вражати важливі об'єкти на території РФ.

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"Але ми повинні розуміти, що закінчення війни з переможним результатом, особливо зі сценарієм повернення до кордонів 1991 року, залежить виключно від України. Потрібно клепати свою зброю і довбати по Росії. Треба паралізувати залізницю і багато інших об'єктів", - зазначив Загородній.

Також експерт вважає, що для Росії позитивних сценаріїв немає.

"Утім, і для самої Росії хороших варіантів зараз немає. Тільки агонія продовження війни", - каже Загородній.

Крім того, на його думку, плани Трампа відірвати Росію від Китаю приречені на провал.

"Забрати Росію у Китаю вже ніяк не вийде, це зараз уже зрозуміло. Думаю, у США зростатиме розуміння такої ситуації", - підкреслив Тарас Загородній.

Дивіться відео, в якому Загородній розповів, що потрібно Україні, щоб перемогти:

Війна Росії проти України - новини:

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп поставив Росії ультиматум: або мир в Україні через 50 днів, або жорсткі санкції від Вашингтона. Трамп підтвердив і американську військову допомогу для України, яку оплатить НАТО.

Росія фактично відкинула ультиматум Трампа. Путін поки мовчить, а глава МЗС Сергій Лавров уїдливо заявив, що Москва чула вже різні заяви, серед яких завершення війни за 24 години і 100 днів.

Путіна можна зупинити тільки силою, а для цього потрібно надати ЗСУ наступальне озброєння, сказав президент Володимир Зеленський. За словами Зеленського, питання посилення України він обговорював особисто з Трампом.

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Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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