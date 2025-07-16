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Готуються чи блефують: експерт спрогнозував можливість масованого удару Кремля

Руслан Іваненко
16 липня 2025, 20:56
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Експерт підтверджує, що за останні місяці РФ випустила лише незначну кількість "Іскандерів" попри великі запаси.
Искандер
Росія не використовує масово свої запаси балістичних ракет / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Коротко:

  • Росія накопичила сотні балістичних ракет, але застосовує їх мало
  • За два місяці ворог використав близько сотні ракет, випуск триває
  • Росія запускає сотні дронів, але не щодня по 1000, як заявляють

Росія, попри заяви про великі запаси балістичних ракет, не використовує їх у масовому порядку. Це може свідчити про проблеми з виробництвом або постачанням комплектуючих. Про це в ефірі "Фабрики новин" заявив авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко.

Експерт прокоментував інформацію української розвідки про наявність понад 200 балістичних ракет у РФ.

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"У середині травня ГУР Міноборони повідомляло, що запаси балістичних ракет складають 600 штук, зараз кажуть – 300, при тому, що за два місяці було використано приблизно сотню, а випуск сягає 60 одиниць на місяць. Тобто, як зазначив експерт, мало бути ще більше ніж 600 ракет".

При цьому, за словами Романенка, "поки всі дані розрахункові, однак при наявності великої кількості балістики, ворог би її застосовував 'наліво і направо' при будь-якій можливості". За його словами, станом на зараз Росія використала лише 15 "Іскандерів" за місяць.

"Мабуть, вони (росіяни – ред) все ж таки мають проблеми з випуском цих ракет та з постачанням комплектуючих до них. Бо інакше я не бачу сенсу: маючи величезні запаси ракет, їх не використовувати", — наголосив він.

За його словами, "приблизно місяць-півтора тому ГУР казало, що росіяни здатні випускати 2700 'Шахедів' на місяць і 2500 фальшивих цілей 'Гербера'. Тобто, місячна продукція 5200 виходять… Я не знаю, наскільки вірні це цифри, бо станом на сьогодні вже запущено 4000 тисячі, а ще лише середина місяця. В минулому місяці ці цифри відповідали – повний пуск за червень склав всього 5400 дронів".

Він також звернув увагу на тенденцію до зростання кількості запущених дронів: "Чи то підключений новий завод (по виробництву дронів – ред), чи то ми перестали втручатися в технологічні процеси російських заводів, які випускаються ці безпілотники".

Готуються чи блефують: експерт спрогнозував можливість масованого удару Кремля
Іскандер / Інфографіка: Главред

Однак експерт зауважив, що навіть за умови збільшення виробництва, росіяни не можуть запускати по 1000 дронів щодня: "‘Шахеди’ самі по собі не розмножуються. Тому, скільки випустили, стільки вони здатні і запустити по нас. Тобто, так, щоб кожного дня тисяча – такого не буде. А інколи хочеться їм залпом запустити – там, скільки в них є. Чи здатні ми їх збивати? Ну поки, що інколи здатні, інколи не здатні, але левова частка збивається".

За словами Романенка, приблизно половина дронів, які запускає РФ, є фальшивими цілями. Проте українська ППО вже навчається їх відрізняти від справжніх "Шахедів".

Удари по Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 16 липня Росія здійснила масштабну повітряну атаку на територію України, зосередивши основні удари на Вінницькій, Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях. Однією з головних цілей окупантів стала енергетична інфраструктура, повідомив президент Володимир Зеленський.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму, а також випустив близько 400 ударних дронів Shahed і безпілотників-імітацій різних типів. ППО України знищила 198 ворожих дронів. Основні напрямки атаки — Кривий Ріг, Харків і Вінниця.

Крім того, у ніч проти 15 липня Харків опинився під масованою атакою ворожих дронів-камікадзе. За словами міського голови Ігоря Терехова, під час чергової повітряної тривоги в місті пролунало щонайменше сім вибухів. Він повідомив, що російські війська атакували Харків бойовими безпілотниками, й закликав містян залишатися в укриттях.

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Про персону: Валерій Романенко

Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова. В якості експерта коментує питання, пов'язані з авіацією, на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

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