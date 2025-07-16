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Арешт і друга "криміналка": у Росії міцно взялися за російську акторку Тетяну Лазарєву

Анна Підгорна
16 липня 2025, 23:18
38
Лазарєва вже прокоментувала цю подію.
Тетяна Лазарєва
Тетяна Лазарєва арешт - у Москві заочно заарештували артистку / колаж: Главред, фото: instagram.com/lazarevatut

Читайте більше:

  • За що засудили Тетяну Лазарєву в РФ
  • Що артистка думає про кримінальні справи, в яких її звинувачують

Російську акторку, коміка і телеведучу Тетяну Лазарєву, яка публічно підтримує Україну і категорично засуджує дії кремлівської верхівки, в країні-окупанті називають іноземним агентом, терористкою і екстремісткою. Крім того Лазарєва там - кримінальний злочинець.

У 2024 році проти неї порушили кримінальну справу у справі "про виправдання тероризму", і засудили до 6.5 років у колонії. Того ж року Тетяна була оголошена МВС Росії в міжнародний розшук.

відео дня

Сьогодні росЗМІ повідомили, що один із московських судів ухвалив заочно заарештувати Тетяну у новій справі про ухилення від виконання обов'язків іноземного агента. Сама Лазарєва, яка ще до початку повномасштабної війни жила за межами країни-окупанта, вже відреагувала на цю новину.

У своєму блозі в Instagram вона опублікувала фото з припискою: "Святкую другу кримінальну справу, яку сьогодні відкрили проти мене в Росії". У кадрі артистка хлюпається в басейні з келихом білого вина в одній руці, і з сигаретою в іншій.

Тетяна Лазарєва
Тетяна Лазарєва арешт - у Москві заочно заарештували артистку / instagram.com/lazarevatut

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Про персону: Тетяна Лазарєва

Тетяна Лазарєва - російська акторка, комік, телеведуча. Відома завдяки комедійному серіалу "33 квадратні метри" і шоу "Хороші жарти", яке вела разом із Михайлом Шацем і Олександром Пушним. 24 лютого 2022 року перебувала в Києві, і початок повномасштабної війни бачила на власні очі. Відкрито висловлює антивоєнну позицію і критикує уряд країни-окупанта. Займається благодійністю на користь українців. У липні 2022 року була внесена Мін'юстом рф до списку іноземних агентів.

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