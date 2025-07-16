Арешт і друга "криміналка": у Росії міцно взялися за російську акторку Тетяну Лазарєву

Лазарєва вже прокоментувала цю подію.

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Тетяна Лазарєва арешт - у Москві заочно заарештували артистку / колаж: Главред, фото: instagram.com/lazarevatut

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За що засудили Тетяну Лазарєву в РФ

Що артистка думає про кримінальні справи, в яких її звинувачують

Російську акторку, коміка і телеведучу Тетяну Лазарєву, яка публічно підтримує Україну і категорично засуджує дії кремлівської верхівки, в країні-окупанті називають іноземним агентом, терористкою і екстремісткою. Крім того Лазарєва там - кримінальний злочинець.

У 2024 році проти неї порушили кримінальну справу у справі "про виправдання тероризму", і засудили до 6.5 років у колонії. Того ж року Тетяна була оголошена МВС Росії в міжнародний розшук.

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Сьогодні росЗМІ повідомили, що один із московських судів ухвалив заочно заарештувати Тетяну у новій справі про ухилення від виконання обов'язків іноземного агента. Сама Лазарєва, яка ще до початку повномасштабної війни жила за межами країни-окупанта, вже відреагувала на цю новину.

У своєму блозі в Instagram вона опублікувала фото з припискою: "Святкую другу кримінальну справу, яку сьогодні відкрили проти мене в Росії". У кадрі артистка хлюпається в басейні з келихом білого вина в одній руці, і з сигаретою в іншій.

Тетяна Лазарєва арешт - у Москві заочно заарештували артистку / instagram.com/lazarevatut

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Раніше Главред розповідав, що будинок Софії Ротару пограбували. Винесли все цінне, поліція шукає підозрюваних, але очевидців, які могли б дати якісь відомості, не виявилося.

Також у Мережі з'явилися рідкісні фото доньки президента України Володимира Зеленського. Днями Олександра відзначила своє 21-річчя, у зв'язку з чим і були опубліковані знімки.

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Про персону: Тетяна Лазарєва Тетяна Лазарєва - російська акторка, комік, телеведуча. Відома завдяки комедійному серіалу "33 квадратні метри" і шоу "Хороші жарти", яке вела разом із Михайлом Шацем і Олександром Пушним. 24 лютого 2022 року перебувала в Києві, і початок повномасштабної війни бачила на власні очі. Відкрито висловлює антивоєнну позицію і критикує уряд країни-окупанта. Займається благодійністю на користь українців. У липні 2022 року була внесена Мін'юстом рф до списку іноземних агентів.

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