В Росії почалась масштабна хвиля арештів, Кремль почав зачистку - що сталось

Попри хвилю арештів у Росії, яка зачепила навіть високопосадовців, росіяни не вийдуть на масові протести проти Кремля за жодних умов, вказує Тука.

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Чи вийдуть росіяни на масштабні протести / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Тука:

В Росії почалась небачена раніше хвиля арештів

Росіяни не вийдуть на протести проти Кремля за жодних умов

Вже кілька місяців в Росії триває просто небачена за своїми масштабами хвиля арештів високопосадовців, які роками обкрадали країну. Однак, навіть масштаби розкрадань не змодуть вивести росіян на протести проти влади в Кремлі. Про це в коментарі Главреду розповів колишній глава Луганської військово-цивільної адміністрації, екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

Тука зауважив, що протягом останніх трьох місяців у Росії спостерігається безпрецедентна хвиля арештів, починаючи від заступників Шойгу, які вже отримали по 13 років тюрми, і представників структури Золотова, до керівників держкорпорації Ростех.

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За його словами, в Кремлі нарешті зрозуміли, що за умов масштабної корупції перемогти навіть Україну Путіну не вдасться. Саме тому він почав карати своїх "ефективних менеджерів", які роками розкрадали державу.

Водночас Тука скептично висловився про наративи щодо можливого повстання "великого російського народу", які роками просували так звані "хороші росіяни". На його думку, це не більше ніж вигадка.

"Причому навіть якщо буде використаний "останній аргумент королів", тобто ціна на горілку підвищиться в сто разів, росіяни не вийдуть на протест і... просто будуть гнати брагу. А зміни у фінансово-економічній ситуації особливо не обурять цю публіку, адже вона роками живе без каналізації та водопроводу. Тому сценарій, що передбачає протест росіян, неможливий", - резюмував він.

Чи можливі протести в Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Росії зростає невдоволення населення діями влади, однак люди бояться відкрито протестувати через жорсткі репресії, масштаби переслідувань нагадують сталінські часи. Про це заявив російський економіст Володимир Мілов, зазначивши, що громадян залякують тривалими тюремними термінами.

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній зауважив, що в РФ інакше ставляться до людей, які беруть участь у війні за гроші, тож колишні виступи солдатських матерів і поодинокі антивоєнні ініціативи зійшли нанівець.

Водночас у Службі зовнішньої розвідки України повідомляють, що в деяких регіонах Росії спостерігається зростання невдоволення серед працівників підприємств, які починають страйкувати.

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Про персону: Георгій Тука Георгій Борисович Ту́ка (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

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