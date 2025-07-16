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Українцям почали виписувати штрафи за горіхи: через яку причину тепер "накажуть"

Даяна Швець
16 липня 2025, 14:12
631
Ці правила та штрафи регулюються статтею 70 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
штраф, орехи, деньги
Що треба знати, вирушаючи до лісу у 2025 році / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Які правила збору грибів, ягід і горіхів діють в Україні
  • Що загрожує за самовільний збір дарів лісу
  • Скільки заплатять порушники в 2025 році

У літньо-осінній період українці активно вирушають до лісу збирати гриби, ягоди та горіхи. Проте не на кожній ділянці це дозволено. Якщо зайти в лісову зону, де збір заборонений, можна отримати адміністративне покарання. Згідно зі статтею 70 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за незаконне збирання дикорослих плодів передбачена відповідальність.

У 2025 році українське законодавство забороняє самовільне збирання плодів, грибів, ягід або горіхів у лісах, де це не дозволено або потребує спеціального дозволу - лісового квитка. Якщо порушити ці правила, доведеться сплатити штраф.

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Розміри штрафів за порушення:

  • Для звичайних громадян — від 17 до 51 гривні (1–3 неоподатковуваних мінімуми).
  • Для посадових осіб — від 51 до 119 гривень (3–7 неоподатковуваних мінімумів).

У 2025 році базовий неоподатковуваний мінімум дорівнює 17 гривням.

Окрім порушення території, штраф також можливий за недотримання строків збору, наприклад, початок сезону раніше дозволеного терміну.

Отже, збирати дари природи в лісах потрібно відповідно до закону, інакше це може коштувати щонайменше кілька десятків гривень.

Новини України - за які ще дії загрожує штраф

Як повідомляв Главред нещодавно, власників будинків в Україні можуть оштрафувати на круглу суму. Зокрема мова йде про кількість поверхів у будинку.

Також розповідалося, за що водіїв можуть оштрафувати на 34 тисячі. Інспектори почали виписувати величезні стягнення за порушення 164 статті.

Ба більше, в Україні можуть оштрафувати за нецензурну лексику на вулиці. Крім цього українців можуть оштрафувати і за зчинення галасу, чіпляння до людей та інші види недотримання порядку.

Більше економічних новин:

Про джерело: Кодекс України про адміністративні правопорушення

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) — це законодавчий акт, який визначає, що таке адміністративне правопорушення (проступок), які види правопорушень існують, яке покарання може бути за кожне з них, хто має право притягати до відповідальності та який порядок розгляду справ про адмінпорушення.

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