Українцям почали виписувати штрафи за горіхи: через яку причину тепер "накажуть"

Коротко:
- Які правила збору грибів, ягід і горіхів діють в Україні
- Що загрожує за самовільний збір дарів лісу
- Скільки заплатять порушники в 2025 році
У літньо-осінній період українці активно вирушають до лісу збирати гриби, ягоди та горіхи. Проте не на кожній ділянці це дозволено. Якщо зайти в лісову зону, де збір заборонений, можна отримати адміністративне покарання. Згідно зі статтею 70 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за незаконне збирання дикорослих плодів передбачена відповідальність.
У 2025 році українське законодавство забороняє самовільне збирання плодів, грибів, ягід або горіхів у лісах, де це не дозволено або потребує спеціального дозволу - лісового квитка. Якщо порушити ці правила, доведеться сплатити штраф.
Розміри штрафів за порушення:
- Для звичайних громадян — від 17 до 51 гривні (1–3 неоподатковуваних мінімуми).
- Для посадових осіб — від 51 до 119 гривень (3–7 неоподатковуваних мінімумів).
У 2025 році базовий неоподатковуваний мінімум дорівнює 17 гривням.
Окрім порушення території, штраф також можливий за недотримання строків збору, наприклад, початок сезону раніше дозволеного терміну.
Отже, збирати дари природи в лісах потрібно відповідно до закону, інакше це може коштувати щонайменше кілька десятків гривень.
Новини України - за які ще дії загрожує штраф
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Про джерело: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) — це законодавчий акт, який визначає, що таке адміністративне правопорушення (проступок), які види правопорушень існують, яке покарання може бути за кожне з них, хто має право притягати до відповідальності та який порядок розгляду справ про адмінпорушення.
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