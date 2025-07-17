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"Прибирайте цього психа": як у Кремлі відреагували на ультиматум Трампа Путіну

Анна Ярославська
17 липня 2025, 02:30
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Глава МЗС РФ Лавров раптово поїхав у Північну Корею та Китай, щоб дізнатися їхню позицію.
Тарас Загородний, Путин, Кремль
Тарас Загородній розповів про реакцію Кремля на відновлення постачання зброї Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля, pixabay

Головні тези Загороднього:

  • У Кремлі стурбовані через ультиматум Трампа
  • Зірвати допомогу Україні у РФ не виходить

Після посилення позиції президента США Дональда Трампа щодо країни-агресора РФ Кремль серйозно заметушився. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний експерт Тарас Загородній.

Експерт припустив, що глава МЗС Росії Сергій Лавров поїхав до Північної Кореї та Китаю для того, щоб з'ясувати, що вони всі будуть робити з посиленням позиції Сполучених Штатів Америки, і як на це реагувати.

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"З'явилися цікаві заяви від Кирила Дмитрієва (голова Російського фонду прямих інвестицій, парламентер зі США, - ред.), який раптом прокинувся і починає розповідати про те, що він завжди був за мир. Раз пішли такі рухи, значить, відбувається щось неприємне для Росії", - вважає Загородній.

Експерт нагадав, що США і Європа вирішили питання з оплатою поставок озброєнь Україні.

За словами Трампа, Київ отримає 17 систем ЗРК Patriot. Найімовірніше, йтиметься про 2-3 батареї із сімнадцятьма пусковими установками на суму в 3 мільярди доларів.

"Хто дав такі гроші? Ймовірно, Норвегія, у якої є такі ресурси", - сказав Загородній.

За його словами, поліпшення ситуації з військовою допомогою серйозно турбує Кремль.

"Зірвати допомогу не виходить, до того ж якщо американці продаватимуть європейцям зброю, то передадуть і технології. Це неприємні новини для Кремля, які призведуть до посилення тиску на кремлівську еліту. Їй натякнуть: давайте, прибирайте цього психа, а далі з вами будемо розмовляти", - резюмував Загородній.

Військова допомога Україні та ультиматум Трампа

Як писав Главред, 14 липня 2025 року під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявив про суттєве переосмислення політики щодо війни Росії проти України. Він оголосив про постачання Україні батарей ППО Patriot.

Крім того, Трамп оголосив про плани накласти 100% митні тарифи на російський експорт, якщо Москва не погодиться на мирну угоду впродовж 50 днів.

Контр-адмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері вважає, що Трамп, можливо, прозрів щодо Путіна і це відкриває нові можливості для України. Разом з тим, завжди є ризик, що глава Білого дому знову змінить курс.

Народний депутат України, дипломат, засновник фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко пояснив, чому президент США Дональд Трамп вирішив відновити постачання зброї в Україну. За його словами, переважна більшість американців підтримувала ідею продовження допомоги Україні, зокрема надання зброї. Крім того, Трамп втомився від Путіна і не розуміє його.

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Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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