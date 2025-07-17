"Ми йшли правильним шляхом": генерал-майор назвав спосіб швидкого завершення війни

Один із найкращих способів зупинити Росію - обвалити цінову політику на нафту.

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Удари по енергетиці РФ наблизять перемогу України / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що каже Кривонос:

"Європа виростила монстра"

"Удари по енергетиці РФ наблизять перемогу України"

Удари по російській енергетиці швидко наблизять перемогу України на стратегічному рівні. Один із найкращих способів зупинити Росію - обвалити цінову політику на нафту. У цьому переконаний генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос, пише Еспресо.

"Ми правильним шляхом йшли, треба було продовжувати і нарощувати зусилля - палити, палити і палити. Завдання номер один - знищити енергетику РФ, тоді це дасть результат і достатньо швидко наблизить нашу перемогу на стратегічному рівні", - сказав Кривонос. відео дня

Він наголосив на тому, що для Росії дуже важлива нафта. Через удари Сил оборони по нафтопереробних заводах на початку року РФ недорахувалась 25% наповнення бюджету.

Однак попри це Європа продовжує купувати в РФ нафту, газ та інші корисні копалини. При цьому Кривонос наголошує на тому, що країни Європи допомагають Україні на десятки мільйонів, однак фінансування РФ у вигляді закупівлі нафти оцінюється на сотні мільйонів.

"Проблема полягає в тому, що Європа розповідає про стурбованість та можливість безпосередньо наступу росіян, але між тим сама Європа виростила монстра про якого вона зараз говорить ... Європа готується, але в них слабка надія, що нападу РФ не станеться. Європа зрозуміла, що у них на даному етапі складно з силами і засобами, з людьми", - сказав Кривонос.

Вибухи в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 11 липня вибухи лунали у декількох регіонах країни-агресора. Росіяни скаржилися на атаку дронів. Як виявилося, під удар потрапив авіаційний завод у Московській області.

У ніч на 9 липня у Московській області також було неспокійно. Потужні вибухи лунали в районі Зеленограду. Також під атакою БпЛА були й інші регіони Росії.

Крім того, у ніч на 3 липня Липецьку область країни-агресора РФ атакували БПЛА. Місцеві жителі стверджували, що під удар знову потрапив завод ПАТ "Енергія".

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Кто такой Сергей Кривонос Сергей Григорьевич Кривонос (род. 26 июля 1970, Кременчуг, Полтавская область) – украинский политический и военный деятель, генерал-майор запаса Вооруженных сил Украины, первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ (2016-2019). Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (2019-2020), пишет Википедия.

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