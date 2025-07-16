Трамп зробив зізнання про Путіна і війну в Україні

Трамп поки що не буде припиняти перемовини з Путіним.

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Ми домовлялися з Путіним, а потім знову були удари по цивільних об'єктах у Києві - Трамп / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

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Трамп глибоко розчарований Путіним

Перемовини Трампа і Путіна провалювалися чотири рази

Трамп має намір і далі говорити з Путіним

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп глибоко розчарований главою країни-агресора Росії Володимиром Путіним. Чотири рази він був "упевнений" у тому, що домовився з ним, після чого окупанти завдавали ударів по Україні. Проте Трамп поки що не збирається припиняти перемовини з Путіним.

Як повідомляє BBC, під час інтерв'ю журналіст Гері О'Донох'ю запитав у Трампа, чи довіряє він Путіну, і відповідь американського президента була вже не настільки однозначною, як раніше.

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"Чесно кажучи, я взагалі майже нікому не довіряю", - сказав Трамп.

За словами журналіста, Трамп висловив глибоке розчарування Путіним, країні якого раніше пригрозив жорсткими санкціями.

"Був упевнений, що ми про все домовилися"

Кореспондент нагадав, що Трамп обіцяв припинити російсько-українську війну одразу після свого обрання на посаду президента. Але реальність виявилася набагато складнішою, і Трамп, схоже, спантеличений.

Трамп розповів, як домовлявся з Путіним про мир, після чого війська РФ завдавали свої удари по Україні.

"Чотири рази я був упевнений, що ми (з Путіним, - ред.) про все домовилися, а потім повертався додому і бачив, що в Києві знову обстріляли якийсь будинок для людей похилого віку або щось на кшталт цього. Я кажу: "Що це, чорт візьми, взагалі було?", - каже Трамп

Трамп поки що не спалює всі мости з Путіним

Як стверджує Трамп, він поки що не збирається повністю припиняти спілкування з Путіним, щоб домовитися про припинення війни.

"Я розчарований, але я ще не поставив на ньому хрест. Але розчарований", - підкреслив Дональд Трамп.

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Як повідомляв Главред, 14 липня Трамп поставив Росії ультиматум: протягом 50 днів має з'явитися мирна угода, інакше США введуть жорсткі санкції проти РФ. Також Трамп анонсував нові поставки озброєнь Україні, за які заплатить НАТО.

Пізніше відбувся телефонний дзвінок президента Зеленського з Трампом. За словами українського гаранта, була дуже хороша розмова. Лідери обговорили необхідність рішень, які спрямовані на захист цивільного населення від атак РФ і зміцнення позицій України на фронті.

Путін не боїться Трампа і має намір захопити ще три області України, написали журналісти Reuters із посиланням на свої джерела. Росіяни, мовляв, погрожують окупувати ще й Дніпропетровську, Харківську та Сумську області.

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Про джерело: BBC Брита́нська телерадіомо́вна корпора́ція (англ. British Broadcasting Corporation, абревіатура BBC) — британська компанія суспільного телерадіомовлення. За кількістю слухачів найбільша телерадіомовна компанія у світі. У штаті корпорації працює більш ніж 22 000 осіб у всьому світі (зокрема й в Україні), понад 16 000 із яких працюють у державному секторі, пише Вікіпедія.

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