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Ексучасниця дуету "Алібі" показала дорослого сина

Олена Кюпелі
16 липня 2025, 23:11
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Анна Завальська з "Алібі" показала, як сильно виріс її син.
Анна Заволзька показала дорослого сина
Анна Заволзька показала дорослого сина / Колаж Главред, фото Instagram/anna_zavalskaya

Коротко:

  • Де зараз Анна Завальська з "Алібі"
  • Який вигляд має син Анни Завальської

Українська співачка Анна Завальська, яка колись була учасницею поп-колективу "Алібі" і довгі роки виступала зі своєю сестрою Аліною, показала свого дорослого сина.

Відповідним фото знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

відео дня
Анна Завальська показала, який вигляд має її син
Анна Завальська показала, який вигляд має її син / Фото Instagram/anna_zavalskaya

Співачка показала, як відпочиває зі своїм сином.

Анна Завальська показала, який вигляд має її син
Анна Завальська показала, який вигляд має її син / Фото Instagram/anna_zavalskaya

Зазначимо, що ще 2015-го року стало відомо про таємне весілля Анни. Обранцем співачки виявився композитор Дмитро Саратський. Через рік у пари народився син.

Анна Завальська показала, який вигляд має її син
Анна Завальська показала, який вигляд має її син / Фото Instagram/anna_zavalskaya

Раніше також стало відомо про те, що сестри Завальські якийсь час дружили з музичним продюсером Цекало, який перетворився на агресора, щойно отримав від них відмову.

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