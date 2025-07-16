Ексучасниця дуету "Алібі" показала дорослого сина

Коротко:
- Де зараз Анна Завальська з "Алібі"
- Який вигляд має син Анни Завальської
Українська співачка Анна Завальська, яка колись була учасницею поп-колективу "Алібі" і довгі роки виступала зі своєю сестрою Аліною, показала свого дорослого сина.
Відповідним фото знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Співачка показала, як відпочиває зі своїм сином.
Зазначимо, що ще 2015-го року стало відомо про таємне весілля Анни. Обранцем співачки виявився композитор Дмитро Саратський. Через рік у пари народився син.
Раніше також стало відомо про те, що сестри Завальські якийсь час дружили з музичним продюсером Цекало, який перетворився на агресора, щойно отримав від них відмову.
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