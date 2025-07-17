60-річна Елізабет Херлі розкрила свій головний секрет ідеальних фото

Крім незаперечної краси і чарівності в рукаві Херлі є кілька цікавих трюків.

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Елізабет Херлі зараз - зірка розповіла, як правильно фотографуватися / instagram.com/elizabethhurley1

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Елізабет Херлі свіжа і приваблива і на професійних зйомках, і на домашніх кадрах

Зірка розкрила, як їй це вдається

Британська акторка, модель і бізнесвумен Елізабет Герлі сяє на екранах і обкладинках журналів уже майже сорок років. 60-річна зірка і сьогодні з легкістю вдягає бікіні для реклами власного бренду, і буквально засліплює прихильників своєю сяючою красою.

Окрім виграшу в генетичну лотерею Херлі допомагають мати бездоганний вигляд секрети, які вона розкрила впродовж своєї успішної кар'єри. Одним із них зірка нещодавно поділилася у своєму блозі в Instagram.

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"Секрет ефектних фотографій у бікіні? Заборона на верхнє сонячне світло. Під час зйомки бікіні світанок або захід сонця - ваші найкращі друзі. Ми знімали це о 7 ранку... До 8 ранку я вже ніжилася в одному зі своїх не менш спокусливих каптанів, почуваючись гламурною і захищеною від смертоносного сонця", - пише Елізабет Херлі.

Елізабет Херлі зараз - зірка розповіла, як правильно фотографуватися / instagram.com/elizabethhurley1

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Про персону: Елізабет Херлі Елізабет Херлі - британська акторка, модель і дизайнерка. Співпрацювала з брендом Estée Lauder. Найвідоміші кінороботи: "Пасажир 57", серія фільмів про Остіна Паверса, "Засліплений бажаннями" і серіал "Члени королівської сім'ї".

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