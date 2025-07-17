Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

60-річна Елізабет Херлі розкрила свій головний секрет ідеальних фото

Анна Підгорна
17 липня 2025, 02:12
2
Крім незаперечної краси і чарівності в рукаві Херлі є кілька цікавих трюків.
Елізабет Герлі
Елізабет Херлі зараз - зірка розповіла, як правильно фотографуватися / instagram.com/elizabethhurley1

Стисло:

  • Елізабет Херлі свіжа і приваблива і на професійних зйомках, і на домашніх кадрах
  • Зірка розкрила, як їй це вдається

Британська акторка, модель і бізнесвумен Елізабет Герлі сяє на екранах і обкладинках журналів уже майже сорок років. 60-річна зірка і сьогодні з легкістю вдягає бікіні для реклами власного бренду, і буквально засліплює прихильників своєю сяючою красою.

Окрім виграшу в генетичну лотерею Херлі допомагають мати бездоганний вигляд секрети, які вона розкрила впродовж своєї успішної кар'єри. Одним із них зірка нещодавно поділилася у своєму блозі в Instagram.

відео дня

"Секрет ефектних фотографій у бікіні? Заборона на верхнє сонячне світло. Під час зйомки бікіні світанок або захід сонця - ваші найкращі друзі. Ми знімали це о 7 ранку... До 8 ранку я вже ніжилася в одному зі своїх не менш спокусливих каптанів, почуваючись гламурною і захищеною від смертоносного сонця", - пише Елізабет Херлі.

Елізабет Герлі
Елізабет Херлі зараз - зірка розповіла, як правильно фотографуватися / instagram.com/elizabethhurley1

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав про чоловіка Джулії Робертс. Нещодавно актриса відзначила з ним 23-ю річницю весілля - пара виклала кумедні спільні фото.

Також американський актор і музикант Джонні Депп вперше висловився про своє вигнання з Голлівуду після скандального розлучення з Ембер Герд. Артист зізнався, яким був початок кінця.

Читайте також:

Про персону: Елізабет Херлі

Елізабет Херлі - британська акторка, модель і дизайнерка. Співпрацювала з брендом Estée Lauder. Найвідоміші кінороботи: "Пасажир 57", серія фільмів про Остіна Паверса, "Засліплений бажаннями" і серіал "Члени королівської сім'ї".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Елізабет Херлі новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Як Покровський напрямок став пасткою для окупантів: у Генштабі розкрили деталі

Як Покровський напрямок став пасткою для окупантів: у Генштабі розкрили деталі

02:08Фронт
За лаштунками 50 днів: у Держдепі розкрили, чи подає РФ "сигнали" до дипломатії

За лаштунками 50 днів: у Держдепі розкрили, чи подає РФ "сигнали" до дипломатії

00:59Політика
"Ми йшли правильним шляхом": генерал-майор назвав спосіб швидкого завершення війни

"Ми йшли правильним шляхом": генерал-майор назвав спосіб швидкого завершення війни

00:13Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Винесли все цінне": будинок Софії Ротару пограбували

"Винесли все цінне": будинок Софії Ротару пограбували

Українцям почали виписувати штрафи за горіхи: через яку причину тепер "накажуть"

Українцям почали виписувати штрафи за горіхи: через яку причину тепер "накажуть"

Переломний момент: до кінця липня 4 знаки зодіаку почнуть нову главу життя

Переломний момент: до кінця липня 4 знаки зодіаку почнуть нову главу життя

Прийдуть удача та достаток: 6 знаків зодіаку, яким пощастить 16 липня

Прийдуть удача та достаток: 6 знаків зодіаку, яким пощастить 16 липня

Путін відповів на ультиматум Трампа і послав світу сигнал - Sky News

Путін відповів на ультиматум Трампа і послав світу сигнал - Sky News

Останні новини

02:30

"Прибирайте цього психа": як у Кремлі відреагували на ультиматум Трампа Путіну

02:12

60-річна Елізабет Херлі розкрила свій головний секрет ідеальних фото

02:08

Як Покровський напрямок став пасткою для окупантів: у Генштабі розкрили деталі

01:30

Суд, штраф, заборона: Емма Вотсон виявилася злісною порушницею закону

00:59

За лаштунками 50 днів: у Держдепі розкрили, чи подає РФ "сигнали" до дипломатії

Трамп реально мочить Росію, США опинилися перед складним вибором - ЗагороднійТрамп реально мочить Росію, США опинилися перед складним вибором - Загородній
00:43

Надя Дорофєєва показала доньку від Positiff: емоційний коментар співачки

00:13

"Ми йшли правильним шляхом": генерал-майор назвав спосіб швидкого завершення війни

00:06

Несподіваний політ: стали відомі подробиці модернізації літака "Руслан"

16 липня, середа
23:18

Арешт і друга "криміналка": у Росії міцно взялися за російську акторку Тетяну Лазарєву

Реклама
23:11

Ексучасниця дуету "Алібі" показала дорослого сина

23:00

В Україні об'єднають міністерства: які назви вони матимуть

22:55

Що приховує поведінка кота в новій оселі: експерти дають несподівані відповіді

22:32

Урожай можна збирати до осені: як обробляти огірки аспіриномВідео

22:30

Залишаємося на плаву: Барак і Мішель Обама відповіли на чутки про розлучення

22:18

Що робить Кіт Келлог під час тривог у Києві: ЗМІ розкрили, чи ходить він в укриття

22:05

Кому доведеться віддати авто для потреб ЗСУ: тонкощі мобілізаційного закону

21:55

"Він сказав: "Оце буде моє останнє літо": Ігор Поклад передбачив свою смерть

21:36

У чоловіка Наді Дорофєєвої сталося лихо - що відбулося

21:33

Двох знаків зодіаку переслідуватиме удача 17 липня: хто у списку щасливчиків

21:32

Більше не загадка: історик з'ясував, що насправді означає слово "гетьман"Відео

Реклама
20:56

Готуються чи блефують: експерт спрогнозував можливість масованого удару Кремля

20:52

Зеленський анонсував відповідь за удар РФ по Добропіллю - що готує УкраїнаВідео

20:32

Перемога і вихід на кордони 1991 року: що має зробити УкраїнаВідео

20:29

Усе "позриває": яку сіль не можна використовувати для консерваціїВідео

20:21

Зеленський призначив нового міністра оборони: хто увійде до складу нового КабмінуВідео

20:06

У НАТО готують термінову зустріч: розкрито сценарій передачі Україні ЗРК Patriot

19:56

Друга хвиля врожаю: городниця розкрила секрет, що можна виростити після картоплі

19:44

Град, грози та потужний вітер: області, які постраждають від сильної негоди

19:39

Коли збирати цибулю влітку 2025 року: як зробити, щоб урожай пролежав довшеВідео

19:20

Путін відповів на ультиматум Трампа і послав світу сигнал - Sky News

19:20

Лікарня не справляється, є загиблі та багато поранених: РФ вдарила бомбами по ДобропіллюФото

19:14

Що означають цифри 4733, 4734, 4735: як визначити справжній ГОСТ

19:10

РФ накопичує виробництво Шахедів: що загрожує УкраїніПогляд

19:05

Літо без кондиціонеру: як не "розтанути" від спеки у квартирі

19:05

Нардепам довічно платитимуть і не тільки: що відомо про створення нового статусу

18:55

Українці можуть підвищити свою пенсію самостійно: правила розрахунку змінилися

18:49

Як охолодитись у спеку за секунди - перевірені методи, що справді працюютьВідео

18:45

Що задумав Трамп і чому Путін може погодитися на перемовини: ЗМІ розкрили подробиці

18:44

У квартирі матері загиблого пілота "Джуса" пройшов обшук: у ДБР зробили заяву

18:24

Попередження про "кусючі" штрафи: скільки податків вичленять після продажу авто

Реклама
18:21

Трамп зробив зізнання про Путіна і війну в Україні

18:17

Україною пронісся торнадо, оголошено І рівень небезпечності.: у Мережі розлетілось відеоВідео

18:07

Пліснява в душі зникне вмить, якщо обробити поверхню двома копійчаними засобами

17:59

Через скільки років Чорне та Азовське море стануть безпечними - тривожний прогноз

17:43

Українці старше 60 років тепер можуть служити в ЗСУ: Рада ухвалила закон

17:37

Обміняти долари більше не так легко: які купюри конфіскують безповоротно

17:28

Розстріл полковника СБУ: у The Guardian дізналися, хто стоїть за гучним убивством

17:23

У життя увірвуться проблеми і втратите щастя: що не можна робити 17 липня, прикмети

17:16

На прилавках України більше немає улюбленої риби: чому почалася криза і дефіцит

17:09

На майонез більше не глянете: заправка для салату, як у ресторані

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти