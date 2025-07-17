60-річна Елізабет Херлі розкрила свій головний секрет ідеальних фото

Стисло:
- Елізабет Херлі свіжа і приваблива і на професійних зйомках, і на домашніх кадрах
- Зірка розкрила, як їй це вдається
Британська акторка, модель і бізнесвумен Елізабет Герлі сяє на екранах і обкладинках журналів уже майже сорок років. 60-річна зірка і сьогодні з легкістю вдягає бікіні для реклами власного бренду, і буквально засліплює прихильників своєю сяючою красою.
Окрім виграшу в генетичну лотерею Херлі допомагають мати бездоганний вигляд секрети, які вона розкрила впродовж своєї успішної кар'єри. Одним із них зірка нещодавно поділилася у своєму блозі в Instagram.
"Секрет ефектних фотографій у бікіні? Заборона на верхнє сонячне світло. Під час зйомки бікіні світанок або захід сонця - ваші найкращі друзі. Ми знімали це о 7 ранку... До 8 ранку я вже ніжилася в одному зі своїх не менш спокусливих каптанів, почуваючись гламурною і захищеною від смертоносного сонця", - пише Елізабет Херлі.
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Голлівуд - останні новини:
Раніше Главред розповідав про чоловіка Джулії Робертс. Нещодавно актриса відзначила з ним 23-ю річницю весілля - пара виклала кумедні спільні фото.
Також американський актор і музикант Джонні Депп вперше висловився про своє вигнання з Голлівуду після скандального розлучення з Ембер Герд. Артист зізнався, яким був початок кінця.
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Про персону: Елізабет Херлі
Елізабет Херлі - британська акторка, модель і дизайнерка. Співпрацювала з брендом Estée Lauder. Найвідоміші кінороботи: "Пасажир 57", серія фільмів про Остіна Паверса, "Засліплений бажаннями" і серіал "Члени королівської сім'ї".
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