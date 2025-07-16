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Зеленський призначив нового міністра оборони: хто увійде до складу нового Кабміну

Ангеліна Підвисоцька
16 липня 2025, 20:21оновлено 16 липня, 21:13
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Верховна Рада підтримала відставку Кабінету міністрів, фракція "Слуга народу" представила кандидатів на посади в новому Кабміні.
Зеленський, Шмигаль
Зеленський назвав нового міністра України / Колаж: Главред, фото: ОП, Главред

Що відомо:

  • Зеленський назвав нового міністра оборони України
  • Верховна Рада підтримала відставку Кабінету міністрів
  • "Слуга народу" представила кандидатів на посади в новому Кабміні

В Україні відбулися кадрові зміни. Відповідні документи вже підписав президент України Володимир Зеленський. Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.

Новим міністром оборони став Денис Шмигаль. Укроборонпром очолить Герман Сметанін.

відео дня

Саме через Міністерство оборони України будуть управлятися і стратегічні галузі промисловості.

"Завдання дуже конкретне, чітке. Зараз української зброї на фронті, у всіх наших операціях - близько 40%. Це вже значно більше українського виробництва зброї, ніж будь-коли за часи незалежності нашої держави. Обсяги дійсно великі. Але потрібно більше. І треба більше саме наших можливостей виштовхувати війну на територію Росії - туди, звідки війну принесли. Щоб вони відчували, що вони зробили і яка ціна путінської відмови від припинення вогню і від справжнього миру. Ми маємо досягти рівня 50% української зброї за перші шість місяців роботи нового уряду, збільшуючи наше власне виробництво. Упевнений: можна це реалізувати", - сказав Зеленський.

Зеленський високо оцінює роботу Дениса Шмигаля на посаді прем'єр-міністра України та всю команду уряду.

"Денис на чолі уряду витримав спочатку всі виклики ковідної кризи. Потім - удар повномасштабної війни. Уряд зберіг повну керованість державних інституцій. Забезпечується фронт. Абсолютно чітко забезпечувалися і забезпечуються соціальні виплати. Працює логістика в державі. Ми пройшли три дуже складні зими за час повномасштабної війни. Україна отримала кандидатство в Євросоюзі, і були відкриті переговори про членство. Нині, коли потрібно сконцентрувати всі державні ресурси заради завдань нашої оборони та в умовах нових відносин зі Сполученими Штатами Америки, з іншими партнерами, у новій урядовій конфігурації професійність кожного має спрацювати максимально. Денис знає всі виклики сфери оборони", - додав президент.

Дивіться відео із заявою Володимира Зеленського:

Зеленський
Зеленський назвав нового міністра України / фото: скріншот

Колишній міністр оборони Рустем Умеров допомагатиме на міжнародній арені з необхідною координацією та всіма домовленостями.

Також Зеленський анонсував зміни на дипломатичних напрямках - у посольствах України. Уже відбулися підготовчі зустрічі та наради. Вагомі рішення очікуються у сферах внутрішньої політики, у сфері оборони, зокрема щодо протиповітряної оборони.

Новий склад Кабміну

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розкрив подробиці домовленостей на засіданні фракції за участю президента. Верховна Рада підтримала відставку Кабінету міністрів.

На засіданні фракції представили кандидатів на посади в новому Кабміні:

  • Юлія Свириденко - прем'єр-міністр України;
  • Михайло Федоров - перший віцепрем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації;
  • Олексій Кулеба - віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку інфраструктури та територій;
  • Тарас Качка - віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
  • Матвій Бідний - міністр молоді та спорту;
  • Герман Галущенко - міністр юстиції;
  • Світлана Гринчук - міністр енергетики;
  • Денис Улютін - міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України;
  • Наталія Калмикова - міністр ветеранів України;
  • Ігор Клименко - міністр внутрішніх справ;
  • Оксен Лісовий - міністр освіти і науки;
  • Віктор Ляшко - міністр охорони здоров'я;
  • Сергій Марченко - міністр фінансів;
  • Андрій Сибіга - міністр закордонних справ;
  • Олексій Соболєв - міністр економіки, довкілля та сільського господарства;
  • Денис Шмигаль - міністр оборони.

Зазначається, що консультації щодо кандидата на посаду міністра культури ще тривають.

Інші політичні новини

Як повідомляв Главред, 14 липня президент Володимир Зеленський запропонував першому віцепрем'єру Юлії Свириденко очолити Кабінет Міністрів України та оновити роботу уряду. Глава держави підкреслив, що в Україні починається трансформація системи виконавчої влади.

15 липня президент України Володимир Зеленський підписав низку невідкладних законів. Глава держави невідкладно підписав три ключові документи, щойно вони надійшли з Верховної Ради України:

  • закон про множинне громадянство,
  • ратифікацію Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України,
  • призупинення дії для України Оттавської конвенції про протипіхотні міни.

16 липня Верховна Рада відправила прем'єра Шмигаля у відставку. За відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та його уряду проголосував 261 депутат, утрималося тільки чотири народні обранці, зазначив Железняк.

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