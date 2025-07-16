Залишаємося на плаву: Барак і Мішель Обама відповіли на чутки про розлучення

Коротко:
- Про що розповіла Мішель Обама
- Що відбувається у стосунках пари
Барак Обама і Мішель Обама відкрито обговорили чутки про розлучення в новому випуску подкасту.
Як пише Page Six, після того, як колишня перша леді піддражнила "дуже, дуже, дуже особливого гостя" у програмі "IMO", там з'явився її чоловік. Водночас брат Мішель, Крейг Робінсон, саркастично пожартував.
"Зачекайте, ви що, один одному подобаєтеся?" - запитав він.
Зі свого боку, 63-річний Барак скористався нагодою і пожартував.
"Вона повернула мене!" - пожартував колишній президент. "Деякий час усе було на межі".
61-річна Мішель попередила свого партнера, щоб той не "починав", перш ніж погодитися з Робінсоном, що їм "приємно перебувати в одній кімнаті".
Вона зазначила: "Коли ми не розлучені, люди думають, що ми розлучені".
Мішель скористалася моментом, щоб пояснити слухачам: "У нашому шлюбі не було жодного моменту, коли я думала про те, щоб піти від свого чоловіка.
"У нас були і дуже важкі часи, і дуже веселі, багато пригод, і я стала кращою завдяки чоловікові, за якого вийшла заміж", - продовжила вона.
В іншому місці розмови Мішель похвалила Барака як "закоханого" батька для їхніх доньок: Малії, 27 років, і Саші, 24 роки.
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Про персону: Мішель Обама
Мішель Обама - американський адвокат, дружина 44-го президента США Барака Обами. Мішель Обама - перша в історії перша леді США афроамериканського походження. В американській пресі її часто порівнюють із Жаклін Кеннеді та принцесою Діаною. Посіла 93-тє місце в списку Maxim Top 100 2009 року. У 2010 році посіла перше місце в рейтингу 100 найвпливовіших жінок світу, складеному журналом Forbes. У 2016 році вийшов фільм "Саутсайд з тобою", основою подій якого є перша зустріч майбутньої першої леді з Бараком Обамою влітку 1989 року. Картина базується на мемуарах Барака Обами. Член Американської академії мистецтв і наук (2019). У грудні 2019 року посіла третє місце в списку найбільш високооплачуваних письменників 2019 року за версією американського журналу Forbes з доходами $36 млн з продажів своєї книги "Становлення" (англ. Becoming), повідомляє Вікіпедія.
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