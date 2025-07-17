Трампа треба примусити: експерт пояснив, як Київ може посилити тиск на РФ

Попри небажання тиснути на Росію Трампа можна до цього примусити.

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До чого готуватися Україні після заяви Трампа / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com

Що сказав Загородній:

Україні треба діяти, поки обіцянки союзників виконуються

Київ може змусити Трампа завдати серйозного удару по РФ

Після заяви президента США Дональда Трампа про надання Україні допомоги та можливість введення жорстких санкцій проти країни-агресорки Росії багато хто подумав, що Києву залишається лише чекати кроків від США та інших партнерів.

Однак в інтерв'ю Главреду політичний експерт Тарас Загородній розповів про те, що це не зовсім так. За його словами, зараз для України найкращий час для дій.

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"Логіка політиків як в Україні, так і на Заході, в принципі, однакова. Якщо не давати по голові, ніхто нікуди не рухатиметься", - зауважив він.

Тому на даний момент треба створювати обставини, при яких США будуть змушені діяти. Найкращим прикладом для наслідування є ситуація з Ізраїлем. Хоч Штати не хотіли бомбардувати Іран, та їм довелося це зробити, бо Ізраїль поставив Трампа у вимушене становище.

Позиція Трампа щодо України і Росії - останні новини

Раніше повідомлялося, що у президента США Дональда Трампа насправді ірраціональне ставлення до російського диктатора Володимира Путіна. Однак, навіть у цього є межа.

Напередодні ЗМІ написали, що президент США Дональд Трамп особисто зателефонував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу після масштабної російської атаки на Україну. У розмові він несподівано заявив про готовність надати Києву системи ППО Patriot.

Patriot / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, Главред повідомляв, що Україна скоро отримає ракети Patriot, обіцяні президентом США Дональдом Трампом. Їх уже відвантажують союзникам.

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Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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