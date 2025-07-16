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Нардепам довічно платитимуть і не тільки: що відомо про створення нового статусу

Ангеліна Підвисоцька
16 липня 2025, 19:05
3875
Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект про створення статусу засновника державної незалежності України.
Верховная Рада Украины, нардепы
Нардепам пожиттєво нададуть новий статус та пільги / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що дізнаєтесь:

  • Які нардепи отримають новий довічний статус та пільги
  • У якому випадку нардепів позбавлятимуть нового статусу
  • Які пільги отримають нардепи-засновники державної незалежності

Українським депутатам нададуть довічний статус засновника державної незалежності України та пільги. Відповідний законопроект №6493 у першому читані підтримали 292 нардепи. Про це повідомляє Укрінформ.

Хто отримає новий статус

Засновникам державної незалежності України стануть:

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  • нардепи, які 16 липня 1990 року проголосили Декларацію про державний суверенітет України;
  • нардепи, які 24 серпня 1991 року підтримали Постанову Верховної Ради Української РСР "Про проголошення незалежності України".

Які пільги отримають депутати-засновники державної незалежності України

Засновники держнезалежності будуть мати відповідний статус довічно. Їм будуть визнавати відповідне посвідчення та нагрудний знак.

Нардепи матимуть право бути присутніми на засіданнях ВРУ та інших органів влади, відвідувати держустанови, звертатися до органів влади у разі загроз національній безпеці, бути прийнятим керівництвом держави та отримати дипломатичний паспорт для офіційних поїздок.

До того ж вони довічно будуть отримувати грошові виплати. Їхній розмір та порядок виплат буде визначати Кабмін.

У випадку смерті нардепа-засновника його родичі отримають від держави всю необхідну допомогу щодо поховання. За бажанням родичів на могилі та надгробку буде зображена відповідна символіка, затверджена Кабміном.

У якому випадку нардепа позбавлять статусу

Особу буде позбавлено статусу засновник державної незалежності у випадку:

  • вчинення дій, спрямованих на ліквідацію незалежності України;
  • порушенні державного суверенітету, територіальної цілісності;
  • створенні загрози національній безпеці;
  • розпалюванні міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;
  • скасуванні чи обмеженні конституційних прав і свобод людини та гарантій їх реалізації.

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