Несподіваний політ: стали відомі подробиці модернізації літака "Руслан"

Читайте в матеріалі:
- Як саме змінили літак і чому його перевезли до Німеччини
- Який вплив модернізація має на авіаційну безпеку України
Українське авіаційне підприємство "Антонов" успішно завершило модернізацію транспортного літака Ан-124-100 "Руслан" та здійснило його перевезення до Німеччини. Про це повідомила прес-служба акціонерного товариства "Антонов".
Роботи над оновленням літака стартували у 2021 році з метою заміни російських комплектуючих на українські та західні аналоги. Через повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році процес був частково призупинений, адже на той момент "Руслан" перебував у розібраному стані.
Завершення модернізації відбулося у червні 2025 року. Вже 11 липня літак було безпечно перевезено до Німеччини.
"Саме його того дня помітили у небі над Києвом. З початку повномасштабного вторгнення повітряний простір над Україною закритий для цивільних літаків", — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Главред, літак Ан-124-100 "Руслан" UR-82073 авіакомпанії "Авіалінії Антонова" в п'ятницю, 11 липня, здійснив переліт із Києва до Лейпцига, де зараз базується флот компанії.
Раніше у небі над Києвом помітили цивільний літак, що пролітав у п'ятницю вдень, 11 липня.
Фото і відео борту над столицею України з'явилися в багатьох столичних пабліках.
Пізніше було опубліковано кадри, на яких можна розрізнити напис "Антонов" на фюзеляжі літака.
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Що відомо про літак Ан-124 "Руслан"
Кодове ім'я НАТО Condor - радянський транспортний літак розробки КБ Антонова. Перший політ дослідний зразок літака здійснив 24 грудня 1982 року в Києві. Вироблявся в колишньому СРСР спочатку на ДП Київський авіаційний завод "Авіант" і серійно в Ульяновську в РФ. Головний конструктор Віктор Толмачов. Загалом було побудовано 55 літаків, пише Вікіпедія.
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