Несподіваний політ: стали відомі подробиці модернізації літака "Руслан"

Вперше після початку повномасштабного вторгнення літак помітили у небі над Києвом, незважаючи на закриття цивільного повітряного простору.

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Під час модернізації замінили російські комплектуючі на українські та західні деталі / Колаж: Главред, фото: скріншот з видео

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Як саме змінили літак і чому його перевезли до Німеччини

Який вплив модернізація має на авіаційну безпеку України

Українське авіаційне підприємство "Антонов" успішно завершило модернізацію транспортного літака Ан-124-100 "Руслан" та здійснило його перевезення до Німеччини. Про це повідомила прес-служба акціонерного товариства "Антонов".

Роботи над оновленням літака стартували у 2021 році з метою заміни російських комплектуючих на українські та західні аналоги. Через повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році процес був частково призупинений, адже на той момент "Руслан" перебував у розібраному стані.

відео дня

Завершення модернізації відбулося у червні 2025 року. Вже 11 липня літак було безпечно перевезено до Німеччини.

"Саме його того дня помітили у небі над Києвом. З початку повномасштабного вторгнення повітряний простір над Україною закритий для цивільних літаків", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, літак Ан-124-100 "Руслан" UR-82073 авіакомпанії "Авіалінії Антонова" в п'ятницю, 11 липня, здійснив переліт із Києва до Лейпцига, де зараз базується флот компанії.

Раніше у небі над Києвом помітили цивільний літак, що пролітав у п'ятницю вдень, 11 липня.

Фото і відео борту над столицею України з'явилися в багатьох столичних пабліках.

Пізніше було опубліковано кадри, на яких можна розрізнити напис "Антонов" на фюзеляжі літака.

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