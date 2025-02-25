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"Все почнеться до літа": названо реальні плани Трампа щодо війни в Україні

Юрій Берендій
25 лютого 2025, 15:43
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Україна має зосередитись на відновленні власного суверенітету та територіальної цілісності та створенні альянсу безпеки з Євросоюзом, зазначив Світан.
'Все почнеться до літа': названо реальні плани Трампа щодо війни в Україні
Названо реальні плани Трампа щодо війни в Україні / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, 22 ОМБр

Про що сказав Світан:

  • Трамп намагається стати "голубом миру"
  • Трамп змусив Європу реагувати на безпекові виклики
  • Президент США намагатиметься використати ситуацію в Україні для тиску на Москву

Інтереси Дональда Трампа зараз розділені на кілька етапів. На даний момент він зосереджений на спробах отримати Нобелівську премію миру, тому активно просуватиме ідею мирного врегулювання. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Роман Світан відповідаючи на питання щодо того, у якому напрямку і до чого Трамп підштовхує цю війну.

За словами експерта, Трамп намагатиметься створити імідж "голуба миру", що дозволить йому позиціонувати себе як миротворця на світовій арені. Поки він реалізовуватиме цю стратегію, його риторика та дії будуть спрямовані на демонстрацію прагнення до миру.

"Щойно Трамп зрозуміє, що з Нобелівською премією миру він пролітає (його туди ніхто і близько не підпустить, особливо після заяв про геноцид палестинського народу), він перейде до кроків з підтримки зусиль України проти Росії. Цей етап почнеться ближче до літа або, можливо, до кінця літа. Думаю, до літа всі крапки над "і" будуть уже розставлені", - сказав Світан.

Експерт наголосив, що наразі варто дозволити Трампу діяти у власному стилі, не зосереджуючи на ньому зайвої уваги. За його словами, поки він не вичерпає свою енергію, ситуація залишатиметься напруженою, але Україна має зосередитися на власних пріоритетах — відновленні суверенітету, територіальної цілісності та створенні силового альянсу з європейськими структурами, що вже відбувається.

Світан також зазначив, що непередбачуваність та різкі дії Трампа змусили Європу активніше реагувати на виклики безпеки. Він порівняв його поведінку з діями ковбоя, який ще не позбувся агресивної налаштованості, що може призвести до серйозних наслідків.

"Дій, як таких, Трамп не проводитиме. Зараз американці вирішують питання Близького Сходу. Українська проблематика йде десь на другому-третьому, а, може, навіть на четвертому плані. Щоправда, питання Близького Сходу Штати можуть намагатися вирішувати за рахунок України, це вже видно", - сказав Світан.

Дивіться відео, в якому полковник запасу Роман Світан поділився прогнозом щодо подальшого перебігу війни Росії та України:

Крім того, Трамп намагається використати ситуацію в Україні як інструмент для впливу на Москву, домагаючись поступок щодо Палестини, Ірану та загалом близькосхідної політики, водночас просуваючи ідею реалізації "стамбульських домовленостей".

"Але хочеться сказати з цього приводу одне: не впихай невпихуване. Не впихнеться питання України в цю проблематику. Якщо у 2022 році це не вдалося зробити, то у 2025-му вже точно не впихнеться", - резюмував Світан.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Які найгучніші обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, деякі країни Європейського Союзу та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступають проти передачі Україні заморожених активів Росії. Як повідомляє Politico, європейські держави можуть арештувати ці активи, оскільки не беруть участі у перемовинах між США та Росією. Таким чином вони прагнуть забезпечити собі можливість долучитися до переговорного процесу.

Тим часом Україна вже влітку цього року може зіткнутися з дефіцитом зброї на фронті. Втім, за інформацією The Wall Street Journal, завдяки зусиллям колишнього президента США Джо Байдена американські поставки триватимуть щонайменше до 2026 року.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 41% основного бюджету Росії спрямовується на фінансування війни проти України.

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Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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