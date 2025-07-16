В Україні об'єднають міністерства: які назви вони матимуть

Загалом з п'ятьох міністерств хочуть утворити два міністерства.

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В Україні об'єднають міністерства / Колаж: Главред, фото: Денис Шмигаль

В Україні значно зменшиться кількість міністерств. Кілька з них планують об'єднати. Про це заявила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук, повідомляє hromadske.

Зазначається, що об'єднати хочуть Міністерство національної єдності з Міністерством соціальної політики. Нове міністерство буде мати назву Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Також одне міністерство утвориться з трьох - Міністерство економіки, Міністерство аграрної політики та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. Воно буде називатись Міністерством економічних ресурсів України.

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Як повідомляв Главред, 14 липня президент Володимир Зеленський запропонував першому віцепрем'єру Юлії Свириденко очолити Кабінет Міністрів України та оновити роботу уряду. Глава держави підкреслив, що в Україні починається трансформація системи виконавчої влади.

15 липня президент України Володимир Зеленський підписав низку невідкладних законів. Глава держави невідкладно підписав три ключові документи, щойно вони надійшли з Верховної Ради України:

закон про множинне громадянство,

ратифікацію Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України,

призупинення дії для України Оттавської конвенції про протипіхотні міни.

16 липня Верховна Рада відправила прем'єра Шмигаля у відставку. За відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та його уряду проголосував 261 депутат, утрималося тільки чотири народні обранці, зазначив Железняк.

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