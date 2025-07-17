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Як Покровський напрямок став пасткою для окупантів: у Генштабі розкрили деталі

Руслан Іваненко
17 липня 2025, 02:08
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Генштаб ЗСУ фіксує активність окупантів і повідомляє про поточні бої, у яких українські війська завдають значних втрат противнику.
ВСУ, Фронт, Война
Російські війська атакують позиції українських захисників понад сто разів за добу / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Коротко:

  • За добу зафіксовано 112 бойових зіткнень і 46 авіаударів по позиціях ЗСУ
  • На Покровському напрямку ворог 36 разів намагався прорватися, втративши понад 200 осіб
  • Російські війська застосували 1292 дрони-камікадзе та здійснили понад 4000 обстрілів

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 112 бойових зіткнень. Російські війська завдали одного ракетного та 46 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 63 керовані авіабомби. Також окупанти використали 1292 дрони-камікадзе та здійснили 4140 обстрілів позицій ЗСУ і населених пунктів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 112 бойових зіткнень. Сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 46 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 63 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1292 дрони-камікадзе та здійснили 4140 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", — йдеться у зведенні Генштабу.

відео дня

На різних напрямках українські захисники відбивали атаки ворога:

  • На Північно-Слобожанському та Курському напрямках — 11 штурмів, 3 бої тривають.
  • Південно-Слобожанський напрямок зазнав 10 спроб прориву в районах Вовчанська, Зеленого, Строївки та Кудіївки, 3 бої тривають.
  • На Куп’янському напрямку українські військові відбили дві атаки в районах Синьківки та Загризового.
  • Лиманський напрямок зазнав 16 атак у районах Новий Мир, Надія, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське та Серебрянка, 3 бої тривають.
  • На Сіверському напрямку відбито 3 штурми ворога.
  • Краматорський напрямок — 3 атаки в районах Оріхово-Василівки та біля Білої Гори.
  • Торецький напрямок — 6 атак, 5 з них відбиті, бій триває.
  • Покровський напрямок — 36 атак у районах Полтавка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка та Олексіївка, 4 бої тривають. Тут було знешкоджено понад 200 окупантів.
Як Покровський напрямок став пасткою для окупантів: у Генштабі розкрили деталі
Покровськ / Інфографіка: Главред

"За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 207 окупантів, із них 129 – безповоротно. Також українські воїни знищили танк, три автомобілі, 11 мотоциклів, 32 БпЛА, міномет та антену управління БпЛА; пошкоджено танк, міномет, чотири гармати, три укриття для особового складу та пункт управління БпЛА окупантів", — повідомляє Генштаб.

На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів намагався прорвати оборону у районах Піддубного, Мирного, Вільного Поля та Зеленого Поля, 2 бої тривають. На інших напрямках суттєвих змін немає.

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Нагадаємо, Главред писав, що за даними аналітиків ISW, українські захисники мають тактичне просування поблизу Покровська. Згідно з геолокаційними знімками, ЗСУ просунулися на південь від Удачного.

Раніше повідомлялося про те, що окупаційні війська країни-агресора Росії перекидають додаткові резерви і кошти на Покровський напрямок, щоб замкнути напівоточення двох міст, які опинилися під серйозною загрозою - Покровська і Мирнограда.

Крім того, повідомлялося про те, що війська РФ посилили атаки на важливому напрямку. Війська країни-окупанта Росії збільшили кількість штурмових дій.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ

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