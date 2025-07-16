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У НАТО готують термінову зустріч: розкрито сценарій передачі Україні ЗРК Patriot

Олексій Тесля
16 липня 2025, 20:06
1609
Готується зустріч країн-власників систем Patriot і країн-донорів України, дізналися журналісти.
ЗРК Patriot, прапори України та США
Україні передадуть нові ЗРК Patriot / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, Вікіпедія

Головне:

  • Країни-партнери готують зустріч щодо пошуку та передачі Україні ЗРК Patriot
  • Зустріч пройде під головуванням головнокомандувача військ НАТО

Представники країн-партнерів готують на середу, 23 липня, зустріч щодо пошуку та передачі Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це в соцмережі Х повідомляє старша продюсерка Al Jazeera English Клауда Таніос із посиланням на анонімні джерела.

відео дня
У НАТО готують термінову зустріч: розкрито сценарій передачі Україні ЗРК Patriot
/ Главред

"Зустріч країн-власників ракет Patriot і країн-донорів України, метою якої є пошук додаткових батарей ППО Patriot для України, під головуванням головнокомандувача військ НАТО може відбутися в середу наступного тижня, повідомило агентству Reuters джерело, близьке до переговорів", - написала Таніос.

Скріншот
/ @ClaudaTanios

Комплекси Patriot для України - новини за темою:

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готується відправка 17 систем Patriot в Україну. Про це американський лідер заявив під час пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте.

Як повідомляв Главред, у ФРН зробили гучну заяву про постачання ракет до Patriot ЗСУ. У ФРН вже запустили власну незалежну від США лінію виробництва ракет до систем Patriot.

Нагадаємо, Берлін запропонував купити дві американські системи протиповітряної оборони Patriot для постачання в Україну. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що перша з цих систем не буде доставлена протягом кількох місяців.

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ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

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