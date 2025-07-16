Град, грози та потужний вітер: області, які постраждають від сильної негоди

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода вночі 17 липня
- Коли температура повітря опуститься до +12 градусів
- У яких областях будуть грозові дощі з градом та шквалами
Погода в Україні 17 липня буде місцями штормовою із сильними грозами та шквалами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Шторм буде лютувати на території центральних, північних, частині південних, Закарпатської, Івано-Франківської та Харківської областей. Там очікується гроза, град та шквали 15-20 м/с.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 17 липня у багатьох областях впаде температура повітря. Загалом очікується 20-27 градусів тепла у західних, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях.
Дощі з грозами, шквалом та градом очікуються у західних, Сумській, Полтавській, Харківській та Одеській областях. У Києві температура повітря підвищиться до +27 градусів та буде сухо. А вже 18 липня будуть зливи, а температура повітря впаде до 20-23 градусів тепла.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 17 липня
В Україні 17 липня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами у північних, більшості центральних, Закарпатській та Івано-Франківській областях. У цей день буде західний та південно-західний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура у західних областях вночі 12-17°, вдень 19-24°; у північних областях вночі 15-20°, вдень 22-27°; на решті території вночі 18-23°, вдень 29-34°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +36
За даними meteoprog, 17 липня в Україні буде досить спекотна погода. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +21...+36 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +12...+21 градуса.
Погода 17 липня у Києві
У Києві 17 липня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують дощі з грозами. Вітер в цей день буде північно-західний та західний зі швидкістю 5-10 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.
"Температура вночі 15-20°, вдень 22-27°; у Києві вночі 18-20°, вдень 23-25°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, спека до +36° 16 липня охопить більшість регіонів країни, особливо південь і схід. Дощі та грози прогнозують у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях, місцями з градом і шквалами.
Також 18-19 липня значно похолодає, що може спричинити загострення серцево-судинних хвороб.
Крім цього, 13 липня на Чернівеччині стався землетрус магнітудою 2,6 бала. Епіцентр був біля селища Конятин, на глибині 3 км.
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Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
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