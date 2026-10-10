Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Росія готує новий удар балістикою по Києву: монітори назвали цілі атаки

Юрій Берендій
10 жовтня 2026, 15:05оновлено 10 жовтня, 15:58
google news Підпишіться
на нас в Google
Серед можливих об’єктів удару – Північний і Південний мости, енергетика та один із центрів обробки даних столиці.
Моніторингові канали попередили про загрозу ударів по мостах Києва
Моніторингові канали попередили про загрозу ударів по мостах Києва / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Головне:

  • Монітори попередили про загрозу удару балістикою по Києву протягом 48 годин
  • Серед можливих цілей – Північний і Південний мости та енергетика
  • Офіційного підтвердження цих даних немає

Протягом найближчих 48 годин у Києві та області зберігається підвищена загроза ракетного удару із застосуванням балістики, а серед пріоритетних цілей ворога – об’єкти енергетики, Північний і Південний мости. Попередження з’явилося через 10 хвилин після відбою чергової балістичної атаки на столицю, повідомляють моніторингові канали.

У переліку можливих цілей також є кілька інфраструктурних об’єктів у Подільському та Святошинському районах. Які саме це об’єкти, не уточнюється.

відео дня

Про що попереджали зранку

Ще о 11:40 про схожу загрозу написав моніторинговий канал Kyiv AirDefense в Telegram. За його даними, крім мостів, під загрозою може бути один із дата-центрів столиці.

"Протягом цього дня ворог планує завдати удару по північному та південному мосту м. Київ, а також по одному з центрів обробки даних столиці", – йдеться в повідомленні.

Що відомо про денну атаку на Київ

Після 14:00 у столиці пролунали вибухи, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко в Telegram. За його даними, в Оболонському районі сталося влучання в будівлю ресторану, а за іншою адресою уламки ракети впали у двір житлового будинку.

У ресторані рятувальники виявили чотирьох постраждалих, один із них – у тяжкому стані. Моніторингові канали писали про пуск однієї ракети "Іскандер" та однієї "Онікс".

Росія готує новий удар балістикою по Києву: монітори назвали цілі атаки
Іскандер-М / Інфографіка: Главред

Чи можуть удари по мостах паралізувати Київ

Транспортний експерт Дмитро Беспалов в інтерв’ю Главреду припустив, що атаки на переправи передусім мають на меті ускладнити життя столиці та вдарити по її економіці.

"Вони розуміють, що цей міст і транспортне сполучення між берегами має величезне значення для економічної, соціальної та загалом повсякденної діяльності Києва. Відповідно, можуть намагатися це сполучення порушити", – зазначив фахівець.

Водночас експерт сумнівається, що такими ударами ворогу вдасться повністю зупинити місто, і нагадав про досвід сильних снігопадів.

"Повністю паралізувати Київ таким способом навряд чи можливо. Хіба що на певний проміжок часу. У нас уже траплялися ситуації, наприклад під час сильних снігопадів, коли місто фактично переживало транспортний параліч. Але загалом повністю зупинити Київ неможливо", – пояснив Беспалов.

Найбільшу небезпеку, на його думку, становлять опосередковані наслідки таких атак для мешканців і роботи міста.

"Водночас можна приглушити економічну активність, спричинити відтік населення, паралізувати роботу окремих установ. Можуть бути й додаткові людські жертви, наприклад через те, що екстрений транспорт не зможе вчасно дістатися до місця призначення", – наголосив експерт.

Удари по мостах Києва – останні новини за темою

Як писав Главред, вранці 3 жовтня ворог влучив у Північний міст, пошкодивши дорожнє полотно та контактну тролейбусну мережу. Експерт також пояснив, яку мету можуть переслідувати атаки РФ на мости у Києві. Тоді постраждали двоє людей, а рух мостом з лівого на правий берег перекривали.

Згодом експерти оцінили, чи реально знищити мости в Києві після того, як Росія почала атакувати переправи. Окремо аналітики розібрали нову тактику ударів РФ по мостах у столиці. 1 жовтня росіяни кілька разів атакували Південний міст, через що рух метро та наземного транспорту ним тимчасово зупиняли.

Через удари по енергетиці ситуація в столиці загалом ускладнюється. Міський голова Віталій Кличко зробив тривожний прогноз на зиму для Києва. 10 жовтня через пошкодження енергооб’єкта в Київській області у місті погіршилося енергозабезпечення та виникли перебої з водою.

Читайте також:

Про персону: Дмитро Беспалов

Дмитро Беспалов - український транспортний експерт, фахівець із транспортного планування та моделювання. Директор компанії ProMobility ("Про мобільність"), співзасновник Bespalov Lab ("Беспалов ЛАБ") та старший викладач кафедри міського будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА).

У 2008 році закінчив КНУБА за спеціальністю "Міське будівництво і господарство", після чого розпочав роботу на кафедрі університету. Професійно займається транспортним моделюванням понад 18 років, працював над проєктами в Україні та за кордоном. Серед замовників і партнерів його проєктів - Світовий банк, ЄБРР, EGIS, PTV Group та Zaha Hadid Architects.

У 2019 році був позаштатним радником заступника голови КМДА з питань транспортної інфраструктури, а у 2021–2024 роках - позаштатним радником міністра інфраструктури, а згодом віцепрем’єр-міністра з відновлення України. Також у 2019–2024 роках входив до Технічної ради Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Спеціалізується на питаннях міської мобільності, організації громадського транспорту, транспортного моделювання, дорожньої інфраструктури та планування транспортних систем. Є автором і співавтором наукових робіт у цій сфері.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Києва війна в Україні мост Південний міст війна Росії та України ракетний удар Дмитро Беспалов
Новини партнерів

Головне за день

Більше
США пригрозили припинити обмін розвідданими з Україною через удари по НПЗ РФ — FT

США пригрозили припинити обмін розвідданими з Україною через удари по НПЗ РФ — FT

17:55Україна
Потужний удар ЗСУ: повторно уражено найбільше в Європі нафтосховище РФ

Потужний удар ЗСУ: повторно уражено найбільше в Європі нафтосховище РФ

16:27Україна
Кличко оцінив підготовку Києва до зими на тлі посилення обстрілів: що відомо

Кличко оцінив підготовку Києва до зими на тлі посилення обстрілів: що відомо

16:23Україна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини з птахами за 54 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини з птахами за 54 с

Які сидерати посіяти в жовтні: 3 найкращі культури для ґрунту

Які сидерати посіяти в жовтні: 3 найкращі культури для ґрунту

Гороскоп на завтра, 11 жовтня: Ракам - труднощі, Стрільцям - новий етап

Гороскоп на завтра, 11 жовтня: Ракам - труднощі, Стрільцям - новий етап

Навіщо німці вішають на дверну ручку чайний пакетик - крутий лайфхак

Навіщо німці вішають на дверну ручку чайний пакетик - крутий лайфхак

Скільки українців носять прізвища Путін, Невдаха, Ганьба: де вони живуть

Скільки українців носять прізвища Путін, Невдаха, Ганьба: де вони живуть

Останні новини

17:58

Путін на "Валдаї" проговорився про нову стратегію війни - чого чекати Україні

17:55

США пригрозили припинити обмін розвідданими з Україною через удари по НПЗ РФ — FT

17:31

Кінець жовтня чи листопад: коли найкраще обрізати виноград, щоб він перезимувавВідео

17:31

"Ви не одні": блогер розлютив росіян танцем під українську пісню на кордоні РФВідео

17:27

Миші зникнуть раз і назавжди: один простий трюк діє миттєвоВідео

Калінінград, ядерні погрози і Балтія: Горбач - про сценарій Путіна для ЄвропиКалінінград, ядерні погрози і Балтія: Горбач - про сценарій Путіна для Європи
17:08

Чим замінити газон у саду: 7 альтернатив, які вимагають менше доглядуВідео

16:42

"Скрутне становище": Гаррі та Меган відвернулися від королівської родини

16:27

Потужний удар ЗСУ: повторно уражено найбільше в Європі нафтосховище РФ

16:23

Кличко оцінив підготовку Києва до зими на тлі посилення обстрілів: що відомо

Реклама
16:22

Прання ковдри в пральній машині: що зробити, щоб пух не збився

16:17

Як відмити ручки плити від жиру без хімії - потрібен засіб з кухні

15:57

Зеленський заявив про справжні цілі Росії у війні після угоди Трампа з Путіним

15:52

Як платити менше за тепло: прості та ефективні лайфхаки для дому

15:44

Чотири принти стали популярними восени 2026: стилістка назвала фаворитівВідео

15:37

Як швидко почистити гарбуз від твердої шкірки - лайфхак від шеф-кухаря

15:26

Гороскоп Таро на тиждень 12–18 жовтня: Левам — амбіції, Скорпіонам — час діяти

15:14

Через 25 років: Брітні Спірс несподівано оприлюднила архівну пісню

15:07

Квашена капуста за 4 дні: давній бабусин рецепт без оцту та цукру

15:05

Росія готує новий удар балістикою по Києву: монітори назвали цілі атаки

14:50

Красиві імена для дівчаток, які вирізняються серед популярних варіантів

Реклама
14:48

"Індульгенція для Путіна": Москва нічого не дала США в обмін на дизель

14:32

У росіян проблеми з Кримським мостом: в ВМС пояснили, чому його не добивають

14:26

Онук Алли Пугачової, який "пішов на СВО", несподівано з'явився. — деталі

14:03

За паркан можуть оштрафувати: яку висоту дозволяє закон і чого робити не можнаВідео

14:03

РФ атакувала Київ балістикою: окупанти влучили у ресторан на ОболоніФото

13:30

Не сміття, а скарб: навіщо збирають горіхову шкаралупу та що з неї роблятьВідео

13:11

У київському метрополітені зупинили рух поїздів - що трапилося

13:10

"Мене врятували": Бужинська перенесла три операції в Німеччині

13:04

Оцет і сода замість магазинної хімії: 8 рецептів домашніх засобів для прибирання

12:59

Нова хвиля дощів накриє Україну: синоптики назвала дату похолодання

12:49

РФ атакувала 13 регіонів України: Зеленський розкрив, що має зупинити Кремль

12:35

Початкова стадія нового конфлікту: що стоїть за новою хвилею російських погроз

12:17

У Москві скаржаться на одну з найбільших атак дронів: в аеропортах колапс

12:16

Угода Трампа з Путіним за спиною України: які поступки отримала Москва і чому

12:13

Китайський гороскоп на завтра, 11 жовтня: Коням - зустрічі, Собакам - лідерство

11:20

Як правильно прати постільну білизну восени і взимку: головні правила

11:05

"Ми спалимо їхні НПЗ": у Києві обурені угодою Трампа з Путіним — Financial Times

10:54

Олексій Суханов заговорив про поповнення в родині: "Не втрачаю надії"

10:45

Трамп подякував Путіну за дизельне паливо та відповів на критику Зеленського

10:34

Ніжний осінній десерт з гарбуза: рецепт запіканки за 45 хвилин

Реклама
09:55

"Плакала ночами": Наталку Денисенко зрадили близькі люди

09:50

Переговори між Україною, Європою та США в Маямі завершилися достроково: що відомо

09:49

Ростов-на-Дону трясло від вибухів: виникла пожежа, є серйозні ураження

09:13

Співпраця та звинувачення України: в РФ прокоментували розмову Путіна і Трампа

08:45

Новий скандал між Вашингтоном і Києвом: чому Трамп пішов на угоду з Путіним

08:33

Земля під впливом затяжних магнітних бур: коли вдарить новий геомагнітний шторм

07:46

РФ завдала удару по п'ятиповерхівці в Запоріжжі: частина під'їзду обвалилася, є жертвиФото

05:54

Гороскоп на завтра, 11 жовтня: Ракам - труднощі, Стрільцям - новий етап

05:31

Яскраві квіти до Різдва: коли садити амариліс, щоб він зацвів саме вчасно

05:05

"Двічі вирушав на війну": принц Гаррі зробив особисте зізнання

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти