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Київ перейшов у режим виживання: Кличко зробив тривожний прогноз на зиму

Юрій Берендій
8 жовтня 2026, 21:03
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Росія б'є по мостах через Дніпро та енергосистемі столиці, а місто будує понтонні переправи й запасає пальне, їжу та воду.
Кличко заявив, що Київ змушений виживати
Кличко заявив, що Київ змушений виживати / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне із заяви Кличка:

  • Через посилення ударів РФ Київ перед зимою опинився в режимі виживання
  • Росія б'є по мостах через Дніпро та енергосистемі столиці
  • Місто будує понтонні переправи, резервне опалення та запасає воду

Хвиля російських ударів, під час яких під прицілом опинилися мости та енергетика столиці, змусила Київ напередодні зими перейти в режим виживання. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю AFP, передає France24.

За словами міського голови, з кожним днем обстріли міста стають інтенсивнішими.

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"Щодня надходять нові повідомлення про зруйновані будівлі, про поранених або трагічно загиблих людей, адже обстріли нашого міста посилюються. Сьогодні питання - у виживанні", - сказав Кличко.

Від початку доби 8 жовтня в Києві загинули четверо людей, ще 19 дістали поранення. Тринадцятеро постраждалих перебувають у міських лікарнях, двоє з них - у тяжкому стані, повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Удари по мостах і енергетиці Києва

Росія змінила тактику: тепер вона розширила удари по Києву, атакуючи ключові мости та центр міста денними ударами дронів. Оскільки лінія фронту здебільшого залишається статичною, Москва перемкнулася на далекобійні удари по столиці, застосовуючи балістичні ракети, які важко перехопити, і реактивні дрони.

Окрім цього, РФ відновила атаки на енергосистему, що спричиняє відключення світла. Минулої зими такі удари на кілька днів залишали місто без тепла й електроенергії, коли температура опускалася до -20 °C.

Росіяни неодноразово били по головних мостах через Дніпро, через що рух ними доводилося зупиняти по всьому місту. Кличко наголосив, що від мостів залежить робота всього Києва.

"Сполучення між лівим і правим берегом - один із ключових чинників здатності міста функціонувати", - пояснив мер.

За його словами, місто облаштовує альтернативні понтонні переправи, щоб розвантажити затори. Через удари в Києві вже запроваджують відключення світла за графіками, а у вівторок, 6 жовтня, частина міста на кілька годин залишилася без води. Кличко попередив, що збої в роботі водопровідної інфраструктури можуть спричинити "доволі масштабну" кризу.

Як Київ готується до зими

Щоб підготуватися до зими та можливих збоїв, місто будує резервні системи опалення, а також створює запаси пального, продуктів і питної води. Водночас мер визнав, що вирішальну роль відіграватиме протиповітряна оборона.

"Хоч як добре ми б не готувалися, якщо не працюватиме ППО, ми можемо опинитися в поганому сценарії", - сказав Кличко.

Чи переживе Київ зиму під ударами по енергетиці

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю Главреду зазначив, що Росія змістила фокус атак саме на столичний регіон і намагається відрізати його від решти енергосистеми. "Більше уваги було спрямовано фактично на Київський енергетичний регіон. Загалом атака побудована так, щоб спробувати ізолювати Київський енергетичний регіон від енергосистеми України", - наголосив фахівець.

Говорячи про баланс потужностей, експерт пояснив, чому повністю уникнути відключень у столиці не вдасться: власної генерації місту бракує.

"Києву потрібно близько 1,5 ГВт. Було 1,3 ГВт внутрішньої генерації, яка зараз не працює. Я думаю, що до Нового року буде близько 180 МВт нової розподіленої захищеної генерації. Але, звісно, цього вистачить передусім для живлення критичної інфраструктури, а для всього міста цієї потужності недостатньо", - пояснив Харченко.

Водночас аналітик описав реалістичний сценарій для киян формулою "темно, але тепло і з водою" та нагадав, що до цього сезону місто підготувалося значно краще, ніж до попереднього.

"Чи можуть у Києві бути великі відключення електроенергії? Сто відсотків можуть. Давайте це констатуємо. Чи ми з ними впораємося? Впораємося. Ми значно краще розуміємо, як забезпечити тепло та водопостачання", - підсумував експерт.

Київ перейшов у режим виживання: Кличко зробив тривожний прогноз на зиму
Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Удари по Києву - останні новини

Як повідомляв Главред, 8 жовтня в Києві тимчасово зупинили рух поїздів на всіх трьох лініях метрополітену. Того ж дня російський дрон влучив у чотириповерхову будівлю магазину в Солом'янському районі. У ДТЕК тоді повідомили про аварійні відключення електроенергії в столиці.

Британське видання The Telegraph писало про зміну тактики Кремля щодо української столиці. За даними журналістів, Путін доручив генералу Сергію Суровікіну кампанію ударів по Києву. Однією з цілей цієї кампанії видання назвало мости в столиці.

1 жовтня російська армія кілька разів атакувала Південний міст у Києві. Транспортний експерт Дмитро Беспалов розповів, що буде зі столицею через такі удари. На його думку, місто не зупиниться, але економіка "здуватиметься".

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Про персону: Олександр Харченко

Олександр Харченко - директор Центру досліджень енергетики, експерт з питань енергетики. Має близько 20 років досвіду в енергетичній галузі. Брав участь у синхронізації енергосистеми України з європейською мережею ENTSO-E, а також очолював підготовку звіту з оцінки збитків енергетичній інфраструктурі від війни для ПРООН і Світового банку. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері у провідних українських ЗМІ та для Atlantic Council.

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