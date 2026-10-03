"Це погані новини": розкрито нову тактику ударів РФ по мостах у Києві

Багато мостів уже дуже старі, а деякі перебувають у аварійному стані, нагадав Дмитро Беспалов.

https://glavred.net/regions/eto-plohie-novosti-raskryta-novaya-taktika-udarov-rf-po-mostam-v-kieve-10801193.html Посилання скопійоване

Росія атакує мости в Києві / Колаж: Главред, фото: vechirniy.kyiv.ua, ukrinform.ua

Важливе із заяв Беспалого:

Пошкодження вузлів мостів можуть мати серйозні наслідки

Такі стратегічні споруди, як мости, необхідно захищати

Експерт з питань транспортних комунікацій Дмитро Беспалов прокоментував ситуацію: транспортний експерт Дмитро Беспалов оцінив ситуацію з системними ударами країни-агресора РФ по мостах у Києві.

"Раніше "Шахеди" та інші подібні засоби ураження нас турбували, але, наскільки я розумію, вони не могли настільки точно влучати в конкретну ціль. Міст - велика споруда, проте його окремі вузли, пошкодження яких може мати серйозні наслідки, мають обмежені розміри та конкретне розташування. Просто влучати в бетон або вибухати поруч із ним - це одне. Так, можуть бути певні пошкодження, тим більше що деякі наші мости дуже старі, а деякі перебувають в аварійному стані. Але таким чином зруйнувати міст навряд чи можливо", - розповів він в інтерв’ю Главреду.

відео дня

Експерт нагадав ситуацію навколо Антонівського мосту, який росіяни тривалий час обстрілювали, перш ніж там почали обвалюватися прольоти.

"Але якщо росіяни здатні дуже точно вражати конкретні вузли мосту, фактично з точністю до десятків сантиметрів, - це погані новини. У такому разі нашим мостам знадобиться додатковий захист", - пояснив він.

Водночас співрозмовник упевнений у тому, що такі стратегічні споруди, як мости, необхідно захищати.

"Це можна робити за допомогою спеціальних сіток, інших конструкцій та укріплень. Якщо ворог дійсно може завдавати настільки точних ударів, окремі вузлові елементи доведеться додатково захищати. Водночас я не хотів би коментувати, які саме елементи мостів різних типів є найбільш вразливими. Це конфіденційна інформація, тому коректніше про це не говорити", - додав Беспалов.

Експерт пояснив, чому РФ могла посилити удари

Радник президента Сергій Бескрестнов вважає, що зростання кількості атак російських "Шахедів" на західну частину України може бути пов’язане з погіршенням погоди. За його словами, туман, низька хмарність та інші атмосферні умови можуть ускладнювати виявлення та перехоплення безпілотників.

На думку експерта, погана видимість створює для російських дронів додаткові можливості для польотів на значну відстань від лінії фронту та атак на більш віддалені цілі.

"Для росіян це шанс атакувати наші західні тилові частини, куди не долітають реактивні "Шахеди". Адже, на їхню думку, наші хлопці на перехоплювачах погано бачитимуть "Шахеди" і гірше атакуватимуть. Це справді так", - заявив Бескрестнов.

Таким чином, експерт припускає, що російська сторона може враховувати погодні умови при виборі часу та напрямку атак, розраховуючи на зниження ефективності українських засобів виявлення та перехоплення.

Удари РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше російська окупаційна армія атакувала Київ ударними дронами. У результаті сталася пожежа в 9-поверховому житловому будинку. За даними поліції, постраждали вісім осіб. За даними ДСНС, у столиці внаслідок російського удару травмовано сім осіб.

Нагадаємо, що раніше РФ також атакувала складські приміщення в Київській області. В результаті ударів виникла пожежа в Бучанському районі. Триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів.

Як повідомлялося, раніше Росія атакувала 9-поверховий житловий будинок у Дніпровському районі Києва. Атака на столицю призвела до загибелі однієї людини та поранень мирних мешканців, серед яких двоє дітей.

Читайте також:

Про персону: Дмитро Беспалов Дмитро Беспалов - український транспортний експерт, фахівець із транспортного планування та моделювання. Директор компанії ProMobility ("Про мобільність"), співзасновник Bespalov Lab ("Беспалов ЛАБ") та старший викладач кафедри міського будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА). У 2008 році закінчив КНУБА за спеціальністю "Міське будівництво і господарство", після чого розпочав роботу на кафедрі університету. Професійно займається транспортним моделюванням понад 18 років, працював над проєктами в Україні та за кордоном. Серед замовників і партнерів його проєктів - Світовий банк, ЄБРР, EGIS, PTV Group та Zaha Hadid Architects. У 2019 році був позаштатним радником заступника голови КМДА з питань транспортної інфраструктури, а у 2021–2024 роках - позаштатним радником міністра інфраструктури, а згодом віцепрем’єр-міністра з відновлення України. Також у 2019–2024 роках входив до Технічної ради Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Спеціалізується на питаннях міської мобільності, організації громадського транспорту, транспортного моделювання, дорожньої інфраструктури та планування транспортних систем. Є автором і співавтором наукових робіт у цій сфері.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред