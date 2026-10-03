Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Регіони

"Це погані новини": розкрито нову тактику ударів РФ по мостах у Києві

Олексій Тесля
3 жовтня 2026, 16:27
google news Підпишіться
на нас в Google
Багато мостів уже дуже старі, а деякі перебувають у аварійному стані, нагадав Дмитро Беспалов.
Південний міст
Росія атакує мости в Києві / Колаж: Главред, фото: vechirniy.kyiv.ua, ukrinform.ua

Важливе із заяв Беспалого:

  • Пошкодження вузлів мостів можуть мати серйозні наслідки
  • Такі стратегічні споруди, як мости, необхідно захищати

Експерт з питань транспортних комунікацій Дмитро Беспалов прокоментував ситуацію: транспортний експерт Дмитро Беспалов оцінив ситуацію з системними ударами країни-агресора РФ по мостах у Києві.

"Раніше "Шахеди" та інші подібні засоби ураження нас турбували, але, наскільки я розумію, вони не могли настільки точно влучати в конкретну ціль. Міст - велика споруда, проте його окремі вузли, пошкодження яких може мати серйозні наслідки, мають обмежені розміри та конкретне розташування. Просто влучати в бетон або вибухати поруч із ним - це одне. Так, можуть бути певні пошкодження, тим більше що деякі наші мости дуже старі, а деякі перебувають в аварійному стані. Але таким чином зруйнувати міст навряд чи можливо", - розповів він в інтерв’ю Главреду.

відео дня

Експерт нагадав ситуацію навколо Антонівського мосту, який росіяни тривалий час обстрілювали, перш ніж там почали обвалюватися прольоти.

"Але якщо росіяни здатні дуже точно вражати конкретні вузли мосту, фактично з точністю до десятків сантиметрів, - це погані новини. У такому разі нашим мостам знадобиться додатковий захист", - пояснив він.

Водночас співрозмовник упевнений у тому, що такі стратегічні споруди, як мости, необхідно захищати.

"Це можна робити за допомогою спеціальних сіток, інших конструкцій та укріплень. Якщо ворог дійсно може завдавати настільки точних ударів, окремі вузлові елементи доведеться додатково захищати. Водночас я не хотів би коментувати, які саме елементи мостів різних типів є найбільш вразливими. Це конфіденційна інформація, тому коректніше про це не говорити", - додав Беспалов.

Експерт пояснив, чому РФ могла посилити удари

Радник президента Сергій Бескрестнов вважає, що зростання кількості атак російських "Шахедів" на західну частину України може бути пов’язане з погіршенням погоди. За його словами, туман, низька хмарність та інші атмосферні умови можуть ускладнювати виявлення та перехоплення безпілотників.

На думку експерта, погана видимість створює для російських дронів додаткові можливості для польотів на значну відстань від лінії фронту та атак на більш віддалені цілі.

"Для росіян це шанс атакувати наші західні тилові частини, куди не долітають реактивні "Шахеди". Адже, на їхню думку, наші хлопці на перехоплювачах погано бачитимуть "Шахеди" і гірше атакуватимуть. Це справді так", - заявив Бескрестнов.

Таким чином, експерт припускає, що російська сторона може враховувати погодні умови при виборі часу та напрямку атак, розраховуючи на зниження ефективності українських засобів виявлення та перехоплення.

Удари РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше російська окупаційна армія атакувала Київ ударними дронами. У результаті сталася пожежа в 9-поверховому житловому будинку. За даними поліції, постраждали вісім осіб. За даними ДСНС, у столиці внаслідок російського удару травмовано сім осіб.

Нагадаємо, що раніше РФ також атакувала складські приміщення в Київській області. В результаті ударів виникла пожежа в Бучанському районі. Триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів.

Як повідомлялося, раніше Росія атакувала 9-поверховий житловий будинок у Дніпровському районі Києва. Атака на столицю призвела до загибелі однієї людини та поранень мирних мешканців, серед яких двоє дітей.

Читайте також:

Про персону: Дмитро Беспалов

Дмитро Беспалов - український транспортний експерт, фахівець із транспортного планування та моделювання. Директор компанії ProMobility ("Про мобільність"), співзасновник Bespalov Lab ("Беспалов ЛАБ") та старший викладач кафедри міського будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА).

У 2008 році закінчив КНУБА за спеціальністю "Міське будівництво і господарство", після чого розпочав роботу на кафедрі університету. Професійно займається транспортним моделюванням понад 18 років, працював над проєктами в Україні та за кордоном. Серед замовників і партнерів його проєктів - Світовий банк, ЄБРР, EGIS, PTV Group та Zaha Hadid Architects.

У 2019 році був позаштатним радником заступника голови КМДА з питань транспортної інфраструктури, а у 2021–2024 роках - позаштатним радником міністра інфраструктури, а згодом віцепрем’єр-міністра з відновлення України. Також у 2019–2024 роках входив до Технічної ради Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Спеціалізується на питаннях міської мобільності, організації громадського транспорту, транспортного моделювання, дорожньої інфраструктури та планування транспортних систем. Є автором і співавтором наукових робіт у цій сфері.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Південний міст Дмитро Беспалов
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Мадяр закликав українців не вірити в швидке закінчення війни: що задумав Путін

Мадяр закликав українців не вірити в швидке закінчення війни: що задумав Путін

16:48Україна
Прикордонники відбили у росіян понад 10 кв. км у Харківській області - деталі

Прикордонники відбили у росіян понад 10 кв. км у Харківській області - деталі

15:58Фронт
Бабине літо вже на порозі: коли Україну накриє нова хвиля тепла

Бабине літо вже на порозі: коли Україну накриє нова хвиля тепла

15:53Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці літнього туриста за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці літнього туриста за 45 с

Постільна білизна буде як нова: що додати до пральної машини

Постільна білизна буде як нова: що додати до пральної машини

Розпушує ґрунт і винищує бур'яни: що варто посіяти на порожні грядки восени

Розпушує ґрунт і винищує бур'яни: що варто посіяти на порожні грядки восени

Грошове дерево в оселі: де розмістити рослину для фінансового успіху

Грошове дерево в оселі: де розмістити рослину для фінансового успіху

Людей рятують з палаючої багатоповерхівки: РФ вдарила по Дніпру, є постраждалі

Людей рятують з палаючої багатоповерхівки: РФ вдарила по Дніпру, є постраждалі

Останні новини

16:49

Які 5 дерев не можна садити біля будинку: небезпечні види для фундаменту

16:48

Мадяр закликав українців не вірити в швидке закінчення війни: що задумав Путін

16:44

Як заощадити на осінньому гардеробі: 5 правил розумного шопінгуВідео

16:27

"Це погані новини": розкрито нову тактику ударів РФ по мостах у Києві

16:05

Як зберегти калину до весни без втрати вітамінів: кращі способи заготівлі

РФ атакує мости Києва: Беспалов розповів, що буде зі столицеюРФ атакує мости Києва: Беспалов розповів, що буде зі столицею
16:00

"Королівський підхід": Вільям і Кейт ухвалили рішення щодо Гаррі та Меган

15:58

Прикордонники відбили у росіян понад 10 кв. км у Харківській області - деталіВідео

15:53

Бабине літо вже на порозі: коли Україну накриє нова хвиля тепла

15:52

В Росії зробили важливу заяву щодо ударів по Україні і звернулись до іноземців

Реклама
15:20

США та РФ обговорюють масштабну нафтову угоду в рамках переговорів щодо України – NYT

15:12

Одна звичка повільно "вбиває" автомат: що не варто робити водіямВідео

15:01

Мости не відновити швидко: як Київ зможе забезпечити сполучення між берегами Дніпра

14:48

Не паралізувати, а витіснити: експерт назвав цілі атак РФ на мости в Києві

14:29

Не лише Київ: експерт сказав, які міста можуть залишитися без опалення взимку

14:29

Мости Києва змінюють режим роботи: де перекриють рух під час тривоги

14:20

"Яка вага": Alyona Alyona різко відповіла на найпопулярніше запитання

14:15

Удари по мостах: чим влада може замінити переправи через Дніпро, названо сценарії

13:41

Таро-прогноз на жовтень 2026: яким знакам зодіаку Таро обіцяє значний прибутокВідео

13:37

Нова хвиля подорожчання дизелю: коли ціни можуть сягнути 120 гривень

13:35

Навіщо каштани додають у пральну машину: альтернатива порошку восени

Реклама
13:10

"Не з першого погляду": Шоптенко відверто розповіла про третього чоловіка

12:56

Навесні шкідники не повернуться: як правильно підготувати теплицю до зимиВідео

12:50

Як вирізати гарбуз на Геловін без зайвих клопотів: найкращі лайфхакиВідео

12:08

Раптово помер Анатолій Кашпіровський — що сталося

12:07

У РФ зафіксували смерть від чуми: сотні людей на карантині, що відомо

12:03

Дрони РФ можуть наводити прямо з Києва: "Флеш" попередив про нову загрозу

11:46

Міф з інтернету: чому восени не варто зривати квітки хризантеми, що відцвіли

11:24

Китайський гороскоп на завтра, 4 жовтня: Тиграм — романтика, Зміям — межі

11:09

Сили оборони уразили важливі об’єкти РФ: під ударом місце запуску БпЛА

10:57

Гороскоп Таро на 5–11 жовтня: Овнам — союз, Козерогам — новий старт

10:49

Гороскоп на завтра, 4 жовтня: Тельцям - прибуток, Стрільцям - несподіванка

10:46

"Є-шлюпка" замість метро: соціальні мережі заполонили меми після ударів РФ по мостахФото

10:36

Навіщо господарі кладуть каштани до картоплі: хитрий народний трюк

10:35

Популярній співачці раптово зробили пропозицію — її реакція здивувала мережуВідео

10:22

Плодові мушки зникнуть із кухні: що потрібно покласти біля фруктівВідео

10:11

Як притягнути гроші в дім: давні прикмети, що вбережуть від злиднів

09:55

"Дуже харизматичний": обраниця Сеітаблаєва зробила зізнання про їхній роман

09:37

"Нагадують галюцинації": в ISW сказали, що стоїть за заявами Путіна

09:36

Ветерани війни звернулися до Мінмолодьспорту та НОК щодо президента Федерації дзюдо України Михайла Кошляка

09:29

Гороскоп на тиждень 5–11 жовтня: Левам — суперсила, Терезам — новий старт

Реклама
09:17

РФ атакувала Дніпро: уламки впали на мерію, горів бізнес-центр і житловий будинокФото

08:56

Нова загроза з неба: Росія модернізувала ракети "Іскандер", що змінилося

08:25

Україна може залишитися без грошей: ЄС висунув умову щодо кредиту на €90 млрд

07:19

Атака РФ на Київ: росіяни завдали удару по Північному мосту — що відомо

05:55

"Представляти свою країну": Лобода зробила публічну заяву щодо України

05:20

Минуле більше не триматиме: чотирьом знакам зодіаку ось-ось стане легше

05:05

Правильне зонування погреба: як уберегти врожай овочів від гниття взимку

04:43

Наліт і розводи зникнуть надовго: чим протерти скло душової кабіни

04:21

Чому в СРСР не було звичних поліетиленових пакетів: відповідь може здивувати

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці літнього туриста за 45 с

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Регіони
Новини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти