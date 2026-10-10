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У росіян проблеми з Кримським мостом: в ВМС пояснили, чому його не добивають

Юрій Берендій
10 жовтня 2026, 14:32
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Вантажівки на переправу не пускають, а пальне й важку бронетехніку нею більше не перекидають – Плетенчук пояснив причини.
У росіян проблеми з Кримським мостом: в ВМС пояснили, чому його не добивають
Кримський міст більше не виконує свою головну функцію: що відбувається з переправою після трьох атак / Колаж: Главред, фото: Сергій Братчук/Telegram, СтратКом ЗСУ

Головне:

  • Кримський міст працює з численними обмеженнями
  • Пальне та важку техніку ним більше не перекидають
  • У ВМС вважають, що стратегічна цінність переправи невисока

Кримський міст після трьох атак Сил оборони працює з численними обмеженнями та більше не виконує своєї основної функції. Вантажівки на переправу не пускають, а пальне й важку броньовану техніку нею не перекидають, хоча напередодні Росія посилила захист мосту в морі. Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі 24 Каналу.

За словами Плетенчука, міст "достатньо пошкоджений". Водночас Росія вже втратила тисячі вантажівок на сухопутному коридорі через окуповані південні території України, тож логістика окупантів до Криму опинилася під тиском з двох напрямків.

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"Він не виконує свою основну функцію", – наголосив речник ВМС.

Чому росіяни обмежили рух мостом

Плетенчук назвав дві версії, чому вантажний рух переправою фактично зупинено. Перша – технічні проблеми, яких конструкція зазнала після низки ударів, і саме до неї схиляється речник.

"Я схиляюся до того, що там вже є технічні проблеми після низки атак", – сказав Плетенчук.

Друга версія полягає в тому, що росіяни побоюються повторних ударів, які можуть ще більше пошкодити міст. Ще в липні Плетенчук у коментарі LIGA.net називав Керченський міст, мабуть, останнім логістичним інструментом, який ворог застосовуватиме, і пояснював це саме пошкодженнями конструкції та страхом окупантів перед ураженням вантажів просто на переправі.

Чому Сили оборони не добивають переправу

Речник ВМС нагадав, що міст – складна для знищення споруда. Для порівняння він згадав Антонівський міст, який не вдалося зруйнувати далекобійними ударами, – зрештою його підірвали великою кількістю вибухівки.

Крім того, Кримський міст – один із найбільш захищених об'єктів ворога. За оцінкою Плетенчука, протиповітряну оборону там можна порівняти хіба що з ППО Москви.

"Важко сказати, що стратегічна цінність Кримського моста зараз висока. От символічна цінність та "скрєпність" зашкалює. Але ми за цим не женемося. Йдуть атаки по сухопутному коридору, які ускладнюють логістику ворогу в Криму, на лівобережжі Херсонщини", – підкреслив Плетенчук.

Найгучніші атаки на Кримський міст
Найгучніші атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Чи зможе Україна взяти Кримський міст під вогневий контроль

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю Главреду звернув увагу, що Керченський міст залишається одним з останніх входів до Криму для окупантів. Утім, за його словами, рух переправою після ударів уже помітно скоротився, а поруч із нею працює пором.

"Зрозуміло, що внаслідок наших ударів по цьому мосту, які тричі організовувала СБУ під керівництвом Малюка, він був пошкоджений, тому автомобільний і залізничний трафік по ньому не такий великий, яким міг би бути, але зберігається. А поруч із ним ще й діє поромна переправа", – зазначив експерт.

Водночас Світан вважає, що для паралічу переправи не обов'язково руйнувати її повністю, адже це вимагало б значних ресурсів авіації. Достатньо, на його думку, постійної присутності українських дронів у районі мосту.

"Можливо, наше завдання не полягатиме у повному знищенні Керченського мосту – для цього знадобиться кілька вильотів бригад фронтових бомбардувальників із бетонобійними ФАБами. Наше завдання полягатиме в тому, щоб взяти міст під вогневий контроль. Якщо один-два рази на годину в районі Керченського мосту з'являтиметься наш дрон, росіяни самі зупинять переправу", – пояснив Світан.

Говорячи про ширшу стратегію, полковник запасу наголосив, що ключ до витіснення окупантів – саме удари по сухопутному коридору, про які зараз говорять і у ВМС.

"Якщо зупинити постачання військової амуніції через сухопутний коридор у Запорізьку та Херсонську області, а також у Крим (це ми вже почали робити), то з часом через витрати техніки, боєприпасів і палива у росіян в оперативному котлі в Криму не залишиться засобів для виконання бойових завдань", – підсумував експерт.

Кримський міст – останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що командування Чорноморського флоту РФ наказало суттєво збільшити частоту патрулювання акваторії Чорного моря. Тим часом в Україні знову заговорили про можливу відповідь по Кримському мосту після ударів РФ по мостах у Києві. Москва посилювала охорону переправи напередодні 8 жовтня – річниці першого удару по мосту.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр") у липні заявив, що Сили оборони планомірно ізолюють Крим. За його словами, Україна свідомо не чіпає Кримський міст, залишаючи окупантам шлях для виїзду з півострова. Бровді наголосив, що для загарбників створено "нестерпні умови перебування на півострові".

Військовий експерт Олег Жданов вважає Кримський міст однією з ключових цілей України. На його думку, переправу можуть зруйнувати вже у 2026 році. Експерт також зазначив, що Україна вже працює над "очищенням" повітряного простору над Кримом.

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Про персону: Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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