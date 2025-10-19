Рус
"Постійно лаявся" і не дивився на карту: FT розкрив, що вимагав Трамп від Зеленського

Руслан Іваненко
19 жовтня 2025, 22:47
Європейські лідери оцінюють результати зустрічі та готують план наступних кроків для підтримки України.
'Постійно лаявся' і не дивився на карту: FT розкрив, що вимагав Трамп від Зеленського
Джерела повідомляють про напружений тон зустрічі / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео

Коротко:

  • Трамп закликав Зеленського прийняти умови РФ
  • Під час зустрічі він відкинув карти фронту та лаявся
  • Зеленський залишився "дуже негативно налаштованим"

Під час зустрічі у Білому домі президент США Дональд Трамп закликав українського лідера Володимира Зеленського прийняти умови Росії щодо припинення війни. За даними Financial Times, Трамп попередив, що російський диктатор Володимир Путін "знищить" Україну, якщо вона не погодиться на пропозиції Москви.

Напружена зустріч та суперечки

Співрозмовники видання зазначили, що зустріч неодноразово переростала у "кричалку", під час якої Трамп "постійно лаявся". Він не розглядав карти лінії фронту та наполягав на передачі Україні всього Донбасу, часто повторюючи тези Путіна, висловлені під час їхньої телефонної розмови напередодні.

"Хоча Україні в кінцевому підсумку вдалося переконати Трампа підтримати замороження поточної лінії фронту, ця гостра зустріч, здається, відобразила мінливість позиції Трампа щодо війни та його готовність підтримати максималістські вимоги Путіна", — підкреслили у FT.

Аргументи Трампа

Європейські чиновники повідомили, що Трамп неодноразово повторював аргументи Росії щодо конфлікту, навіть якщо вони суперечили його попереднім заявам про слабкість РФ. Один із співрозмовників зазначив, що Трамп сказав Зеленському:

"Якщо [Путін - ред] захоче, він знищить вас".

Інший чиновник додав, що український президент "повинен укласти угоду або чекати на руйнування". За словами європейських джерел, Зеленський після зустрічі був "дуже негативно налаштований", а лідери ЄС "не були оптимістичними, але прагматично підходили до планування наступних кроків".

Позиція Трампа – експертна думка

Як зазначає політолог Петро Олещук для Главреда, під час зустрічі президентів України та США пролунали сигнали, які викликають занепокоєння щодо подальшого розвитку війни.

На його думку, головна тривога полягає в тому, що Дональд Трамп, ймовірно, прагне зайняти позицію рівновіддаленості між Україною та Росією.

"У найближчі тижні можна очікувати низку його заяв, які в Україні можуть сприйматися суперечливо", — зазначає Олещук. Він пояснює, що таким чином Трамп демонструє Путіну готовність до переговорів і відсутність ворожого ставлення.

Політолог також підкреслює: прориву у питанні постачання зброї Україні найближчим часом очікувати не варто — щонайменше, поки не стане відомо про можливу зустріч Трампа з Путіним або її відміну.

Заяви Трампа про Україну - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський висловив готовність долучитися до зустрічі президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним, яка має відбутися в Будапешті. Попри те, що Зеленський назвав Путіна "терористом", він підтвердив готовність зустрітися з ним особисто.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що у Путіна вже є "певна власність" в Україні, яку він забере за підсумками війни. Про це глава Білого дому заявив в інтерв'ю Fox Business.

Тим часом у Вашингтоні наголошують, що США "вкрай втомилися" від російсько-української війни. За словами прессекретарки Білого дому Керолайн Лівітт, президент Дональд Трамп чітко дав зрозуміти як Володимиру Путіну, так і Володимиру Зеленському, що обидві сторони повинні "визнати реалії на місцях" і розпочати переговори про мирну угоду.

Читайте також:

Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп мирні переговори
