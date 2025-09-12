Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

ГУР рознесло командний пункт ЗС РФ на Запоріжжі: загинули топ-офіцери 35 армії

Анна Ярославська
12 вересня 2025, 11:04
2413
Серед загиблих є два підполковники. Офіцери керували наступом на одній з ділянок на Запорізькому напрямку.
Удар по командному пункту ЗС РФ
Удар по командному пункту ЗС РФ було завдано 30 серпня / Колаж: Главред, фото: t.me/a_shtirlitz, t.me/andriyshTime

Коротко:

  • Розвідка виявила і знищила командний пункт ЗС РФ
  • Ліквідовано 17 офіцерів і одного рядового
  • Атака відбулася 30 серпня

Сили оборони України разом із партизанами виявили та підірвали командний пункт Збройних сил Російської Федерації на окупованій частині Запорізької області. Ліквідовано 17 офіцерів і одного рядового 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ. Серед загиблих є два підполковники - Дмитро Пашабеков і Руслан Шигабутдінов.

Атака сталася ще 30 серпня в районі села Воскресенка. Тоді про інцидент повідомив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

відео дня

"30.08.25 в районі села Воскресенка в Запорізькій області (окупованій) за результатами успішної спільної операції ГУР і Маріупольського опору спалено вщент командний пункт росіян 35 А (координати 47°26'10.9 "N 36°23'1)", - написав Андрющенко.

"Загинули 17 офіцерів і один рядовий. Офіцери керували наступом на одній з ділянок на Запорізькому напрямку. Тепер наступу не буде", - додав він.

Андрющенко також опублікував скріншот карти пожеж FIRMS NASA, на якій червоним позначено, де сталося загоряння.

Удар по ЗС РФ - пожежа 30 серпня в точці попадання на Гуляйпільському напрямку
Удар по ЗС РФ - пожежа 30 серпня в точці попадання на Гуляйпільському напрямку / t.me/andriyshTime

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан із позивним "Штірліц" написав у своєму Telegram-каналі вранці 12 вересня, що один із загиблих топ-офіцерів ЗС РФ - підполковник Дмитро Пашабеков.

Дмитрий Пашабеков
Дмитро Пашабеков / t.me/a_shtirlitz

"Штірліц" також нагадав ім'я іншого підполковника, про смерть якого стало відомо два тижні тому.

Руслан Шигабутдінов
Руслан Шигабутдінов / t.me/a_shtirlitz

Шигабутдінов і Пашабеков перебували в командному пункті, який злетів у повітря 30 серпня.

На карті бойових дій проєкту DeepState можна відшукати місцевість, у якій підпалили командний пункт ЗС РФ 30 серпня. Росіяни перебували за 20 км від лінії зіткнення на Гуляйпільському напрямку.

Карта DeepState
Карта DeepState

Атаки по території РФ - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 12 вересня в країні-агресорі РФ заявили про масовану атаку безпілотників. Зокрема, вибухи чули в Смоленську, під Москвою та в Ленінградській області.

Відомо, що дрони атакували найбільший нафтоналивний порт Приморськ у Ленінградський області. Є влучання в об'єкти компанії Лукойл у Смоленську.

10 вересня 2025 року спецпризначенці Головного управління розвідки успішно вразили корабель Чорноморського флоту Росії під Новоросійськом. Його вартість становить близько 60 мільйонів доларів. Загалом у агресора є чотири таких судна.

Партизани українського руху Атеш знищили вежу зв'язку біля заводу "Щегловський вал" у російській Тулі, на якому розробляють системи протиповітряної оборони та стрілецьку зброю для російської армії.

У ніч на 5 вересня в російському місті Рязань прогриміла серія вибухів, після чого в небо здійнявся густий стовп чорного диму і спалахнула пожежа. За кілька годин до цього місцеві ресурси повідомляли про загрозу атаки безпілотників. За даними російських ЗМІ, ймовірною метою став Рязанський нафтопереробний завод.

Інші новини:

Про персону: Анатолій Штефан

Анатолій Валерійович Штефан - український військовослужбовець, блогер, журналіст, полковник Збройних сил України. Відомий під позивним "Штірліц", пише Вікіпедія.

Народився в Запорізькій області.
Закінчив Харківський інститут танкових військ (2004) та Національний університет оборони України імені Івана Черняховського (2020).

З 2004 по 2015 рік проходив військову службу у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.
З 2014 року - учасник російсько-української війни.
2016-2017 - у 53-й окремій механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха, яка дислокувалася в Луганській області, де обіймав посаду заступника командира батальйону. З 2017 року - офіцер Генерального штабу ЗСУ[4].

У 2021 році Штефан був включений до рейтингу найвпливовіших людей Київщини за 2021 рік.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Запорізька область ЗС РФ ГУР новини України війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Це не помилка": Сікорський в Києві жорстко відповів на слова Трампа

"Це не помилка": Сікорський в Києві жорстко відповів на слова Трампа

11:52Світ
ГУР рознесло командний пункт ЗС РФ на Запоріжжі: загинули топ-офіцери 35 армії

ГУР рознесло командний пункт ЗС РФ на Запоріжжі: загинули топ-офіцери 35 армії

11:04Війна
РФ вдарила ракетами по житловому сектору на Сумщині, є поранені та загиблі

РФ вдарила ракетами по житловому сектору на Сумщині, є поранені та загиблі

10:42Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Це була остання крапля": через що насправді вчитель убив школярів на Вінничині

"Це була остання крапля": через що насправді вчитель убив школярів на Вінничині

"Я повинна встигнути": Пугачова заговорила про смерть при дітях

"Я повинна встигнути": Пугачова заговорила про смерть при дітях

З ними варто бути обережними: рейтинг найбільш мстивих знаків зодіаку

З ними варто бути обережними: рейтинг найбільш мстивих знаків зодіаку

Пролетів літак і пролунав вибух: на Волині випадково впала ракета, зруйновано будинок

Пролетів літак і пролунав вибух: на Волині випадково впала ракета, зруйновано будинок

"РФ набралась сміливості": в ЄС назвали остаточну дату закінчення війни в Україні

"РФ набралась сміливості": в ЄС назвали остаточну дату закінчення війни в Україні

Останні новини

11:51

Навіщо зберігати олію в морозильній камері: лайфхак від грузинів

11:38

"Іноді нашим оперативним співробітникам ставив за зразок окремих цивільних": Василь Малюк про рух опору

11:29

Домашні квашені яблука за лічені хвилини: рецепт перевірений часом

11:04

ГУР рознесло командний пункт ЗС РФ на Запоріжжі: загинули топ-офіцери 35 армії

11:00

По смаку просто бомба: простий рецепт шикарної намазки з оселедця

Подорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця рокуПодорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця року
10:54

Гороскоп на завтра 13 вересня: Тельцям - приємний дзвінок, Діви зірвуть куш

10:42

РФ вдарила ракетами по житловому сектору на Сумщині, є поранені та загиблі

10:32

Ціна підскочить на 10%: восени вартість базового продукту неочікувано зросте

10:19

Температура впаде до +7: де в Україні різко похолоднішає і підуть дощі

Реклама
10:12

Не пустили за кордон: батько вбитої у США українки не зміг попрощатися з донькою

10:09

Чому американці ходять по дому у взутті: несподівана відповідь

09:35

Штурми не вщухають: РФ підбирається до важливого міста в Донецькій області

09:23

Попереду небагато: стали відомі подробиці стану тяжко хворої Симоньян

09:11

Чи можна ламінувати документи в Україні у 2025 році: важливе роз'яснення

09:10

"Побачимо справжні руйнування війни": принц Гаррі несподівано приїхав до Києва

09:05

Банки знатимуть усе: що змінить новий закон про кредитні історії

08:46

Гороскоп Таро на завтра 13 вересня: Ракам - бути вільними, Левам - удача

08:24

Німеччина хоче збільшити армію на 100 тисяч солдатів: до чого готується Берлін

08:17

Одна з наймасованіших атак від початку війни: у РФ - вибухи, спалахнули пожежі

08:10

Як Путін допустив важливу помилку для РФПогляд

Реклама
07:37

У Сумах прогриміли вибухи, спалахнула сильна пожежа: що відомоВідео

07:10

Де дві помилки на картинках: треба мати "розум генія", щоб їх помітити за 5 секунд

06:49

Польща закрила кордон із Білоруссю: у чому причинаВідео

06:10

Чим Україна буде допомагати Польщі?Погляд

05:50

Незвичайний ребус: знайдіть 3 відмінності на картинках із жінкою в офісі за 15 с

05:26

Навіщо класти лимон з зубною пастою у пральну машину: незвичний лайфхак

04:30

До п’ятьох знаків зодіаку прийде велика удача 12 вересня: хто серед щасливчиків

04:21

"Це була остання крапля": через що насправді вчитель убив школярів на Вінничині

04:09

Все повернулось після тисяч років: те, що ховалося на дні Дніпра здивує багатьохВідео

03:40

Важливо скористатися моментом: чотирьом знакам зодіаку усміхнеться вдача

02:31

НАТО готує військову відповідь на атаку дронів на Польщу - Bloomberg

02:30

Які рослини не можна обрізати у вересні, якщо хочете побачити квіти навесні: список

01:20

Можливо "помилка": Трамп зробив несподівану заяву про вторгнення дронів РФ у Польщу

01:03

Пролетів літак і пролунав вибух: на Волині випадково впала ракета, зруйновано будинокВідео

00:48

Як легко видалити мутність фар: простий лайфхак для яскравого світла без хіміїВідео

11 вересня, четвер
23:56

"Далекобійна" відповідь на обстріли: Україна отримає доступ до нових ракет

22:56

Помилка, яка може коштувати троянд: чого не можна робити з квітами у вересніВідео

22:55

Ще один актор-військовий загинув на фронті

22:32

"Він має зрозуміти": у Польщі жорстко звернулись до Трампа після атаки дронів РФ

21:33

"Український Мессі": як юний українець приніс Барселоні перший титул ЧСВідео

Реклама
21:09

Зеленський зустрівся з Келлогом в Києві - розкрито ключові теми переговорів

20:47

Чому в готелях люди швидше засинають: розкрито неочікувані секрети

20:35

Влупить +9 і литимуть грозові дощі: які регіони накриє холоднеча

20:27

Гуляли під однією парасолею: Арестовича та росіянку Собчак "зловили" у ЛондоніВідео

20:02

Україна і МВФ узгоджують новий пакет: що може змінитися у фінансуванні

19:43

Внесли 20 мільйонів застави: екс-голова МСЕК Хмельниччини Крупа вийшла з-під варти

19:43

Захід продовжує переконувати себе, що "це ще не війна" - так було і з ГітлеромПогляд

19:35

Чи можна кожного дня мити голову: фахівчиня розповіла про поширену помилку

19:12

"РФ набралась сміливості": в ЄС назвали остаточну дату закінчення війни в Україні

19:10

Військові уроки для НАТО: Україна навчатиме поляків збивати дрони — Reuters

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти