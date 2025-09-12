ГУР рознесло командний пункт ЗС РФ на Запоріжжі: загинули топ-офіцери 35 армії

Серед загиблих є два підполковники. Офіцери керували наступом на одній з ділянок на Запорізькому напрямку.

Удар по командному пункту ЗС РФ було завдано 30 серпня / Колаж: Главред, фото: t.me/a_shtirlitz, t.me/andriyshTime

Розвідка виявила і знищила командний пункт ЗС РФ

Ліквідовано 17 офіцерів і одного рядового

Атака відбулася 30 серпня

Сили оборони України разом із партизанами виявили та підірвали командний пункт Збройних сил Російської Федерації на окупованій частині Запорізької області. Ліквідовано 17 офіцерів і одного рядового 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ. Серед загиблих є два підполковники - Дмитро Пашабеков і Руслан Шигабутдінов.

Атака сталася ще 30 серпня в районі села Воскресенка. Тоді про інцидент повідомив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"30.08.25 в районі села Воскресенка в Запорізькій області (окупованій) за результатами успішної спільної операції ГУР і Маріупольського опору спалено вщент командний пункт росіян 35 А (координати 47°26'10.9 "N 36°23'1)", - написав Андрющенко.

"Загинули 17 офіцерів і один рядовий. Офіцери керували наступом на одній з ділянок на Запорізькому напрямку. Тепер наступу не буде", - додав він.

Андрющенко також опублікував скріншот карти пожеж FIRMS NASA, на якій червоним позначено, де сталося загоряння.

Удар по ЗС РФ - пожежа 30 серпня в точці попадання на Гуляйпільському напрямку / t.me/andriyshTime

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан із позивним "Штірліц" написав у своєму Telegram-каналі вранці 12 вересня, що один із загиблих топ-офіцерів ЗС РФ - підполковник Дмитро Пашабеков.

Дмитро Пашабеков / t.me/a_shtirlitz

"Штірліц" також нагадав ім'я іншого підполковника, про смерть якого стало відомо два тижні тому.

Руслан Шигабутдінов / t.me/a_shtirlitz

Шигабутдінов і Пашабеков перебували в командному пункті, який злетів у повітря 30 серпня.

На карті бойових дій проєкту DeepState можна відшукати місцевість, у якій підпалили командний пункт ЗС РФ 30 серпня. Росіяни перебували за 20 км від лінії зіткнення на Гуляйпільському напрямку.

Карта DeepState

Атаки по території РФ - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 12 вересня в країні-агресорі РФ заявили про масовану атаку безпілотників. Зокрема, вибухи чули в Смоленську, під Москвою та в Ленінградській області.

Відомо, що дрони атакували найбільший нафтоналивний порт Приморськ у Ленінградський області. Є влучання в об'єкти компанії Лукойл у Смоленську.

10 вересня 2025 року спецпризначенці Головного управління розвідки успішно вразили корабель Чорноморського флоту Росії під Новоросійськом. Його вартість становить близько 60 мільйонів доларів. Загалом у агресора є чотири таких судна.

Партизани українського руху Атеш знищили вежу зв'язку біля заводу "Щегловський вал" у російській Тулі, на якому розробляють системи протиповітряної оборони та стрілецьку зброю для російської армії.

У ніч на 5 вересня в російському місті Рязань прогриміла серія вибухів, після чого в небо здійнявся густий стовп чорного диму і спалахнула пожежа. За кілька годин до цього місцеві ресурси повідомляли про загрозу атаки безпілотників. За даними російських ЗМІ, ймовірною метою став Рязанський нафтопереробний завод.

Про персону: Анатолій Штефан Анатолій Валерійович Штефан - український військовослужбовець, блогер, журналіст, полковник Збройних сил України. Відомий під позивним "Штірліц", пише Вікіпедія. Народився в Запорізькій області.

Закінчив Харківський інститут танкових військ (2004) та Національний університет оборони України імені Івана Черняховського (2020). З 2004 по 2015 рік проходив військову службу у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

З 2014 року - учасник російсько-української війни.

2016-2017 - у 53-й окремій механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха, яка дислокувалася в Луганській області, де обіймав посаду заступника командира батальйону. З 2017 року - офіцер Генерального штабу ЗСУ[4]. У 2021 році Штефан був включений до рейтингу найвпливовіших людей Київщини за 2021 рік.

