В Атлантиці підірвали танкер із "тіньового флоту" РФ: спливли несподівані деталі

Після інциденту компанія-судновласник заявила, що більше не братиме участі в жодних проєктах РФ.

По танкерах "тіньового флоту" РФ завдають ударів

Важливе із заяв Лакійчука:

На захід від Африки, де біля Сенегалу був уражений танкер "тіньового флоту" РФ

Після інциденту компанія-судновласник заявила, що не братиме участі в проєктах РФ

Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук прокоментував удари по танкерах із так званого "тіньового флоту" РФ.

"Що стосується безпосередньо підтверджених СБУ ударів, то їх справді було три, і всі вони сталися в Чорному морі. Це були удари по танкерах, які прямували в баласті в чорноморські нафтові порти Російської Федерації, які перебувають під санкціями", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт зазначає, що з технічного погляду всі удари були результативними та влучними - у район двигунів і робочих агрегатів, тому ці судна більше точно не зможуть перевозити підсанкційну нафту.

"Якщо говорити ширше про вплив на нафтовий ринок і тіньовий флот, то є ще два непідтверджені випадки. Один - у Чорному морі, інший - в Атлантичному океані, на захід від Африки, де біля Сенегалу був вражений турецький танкер під чужим прапором (за назвою "Мерсін" було зрозуміло, кому він належав), який також використовували у схемах тіньового флоту", - розповів експерт.

За його даними, судно було уражене, і в медіа з'являлися твердження, що удар нібито завдали українські морські дрони (хоча Україна цього не підтверджує).

"Але красномовним є інше: після інциденту компанія-судновласник заявила, що більше не братиме участі в жодних проєктах, пов'язаних із російською нафтою, оскільки ризики тепер значно перевищують бонуси, які вони отримують", - вказав він.

За словами співрозмовника, ця ситуація є важливим сигналом для всіх, хто пов'язаний із незаконним російським експортом нафти.

"Глобально в чорноморських портах, зокрема в Новоросійську, днями ціна Urals впала до 38 доларів - нижче за маркер у 40 доларів. Очевидно, це також результат ударів по танкерах тіньової флотилії. Ризики участі в таких схемах стають більшими, ніж можливі вигоди", - додав Лакійчук.

Удари по нафтових ланцюжках РФ: що кажуть у СБУ

Безпілотники, задіяні Службою безпеки України, атакували нафтовий термінал у Приморську - ключовий порт Росії на Балтійському морі.

Як повідомили в СБУ, саме через цей вузол проходить нафта, що транспортується Балтійською трубопровідною системою. Унаслідок удару сталося загоряння одного із суден у порту і пожежа на насосному об'єкті, через що відвантаження нафти було повністю припинено. За попередніми оцінками, добові втрати російського бюджету через зупинку експорту можуть сягати 41 мільйона доларів.

Про персону: Павло Лакійчук Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека". Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках. Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО". Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ". Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

