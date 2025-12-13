Рус
В Атлантиці підірвали танкер із "тіньового флоту" РФ: спливли несподівані деталі

Олексій Тесля
13 грудня 2025, 21:31
Після інциденту компанія-судновласник заявила, що більше не братиме участі в жодних проєктах РФ.
У Чорному морі горять танкери РФ
По танкерах "тіньового флоту" РФ завдають ударів / Колаж: Главред, фото: скріншот

Важливе із заяв Лакійчука:

  • На захід від Африки, де біля Сенегалу був уражений танкер "тіньового флоту" РФ
  • Після інциденту компанія-судновласник заявила, що не братиме участі в проєктах РФ

Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук прокоментував удари по танкерах із так званого "тіньового флоту" РФ.

"Що стосується безпосередньо підтверджених СБУ ударів, то їх справді було три, і всі вони сталися в Чорному морі. Це були удари по танкерах, які прямували в баласті в чорноморські нафтові порти Російської Федерації, які перебувають під санкціями", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт зазначає, що з технічного погляду всі удари були результативними та влучними - у район двигунів і робочих агрегатів, тому ці судна більше точно не зможуть перевозити підсанкційну нафту.

"Якщо говорити ширше про вплив на нафтовий ринок і тіньовий флот, то є ще два непідтверджені випадки. Один - у Чорному морі, інший - в Атлантичному океані, на захід від Африки, де біля Сенегалу був вражений турецький танкер під чужим прапором (за назвою "Мерсін" було зрозуміло, кому він належав), який також використовували у схемах тіньового флоту", - розповів експерт.

За його даними, судно було уражене, і в медіа з'являлися твердження, що удар нібито завдали українські морські дрони (хоча Україна цього не підтверджує).

"Але красномовним є інше: після інциденту компанія-судновласник заявила, що більше не братиме участі в жодних проєктах, пов'язаних із російською нафтою, оскільки ризики тепер значно перевищують бонуси, які вони отримують", - вказав він.

За словами співрозмовника, ця ситуація є важливим сигналом для всіх, хто пов'язаний із незаконним російським експортом нафти.

"Глобально в чорноморських портах, зокрема в Новоросійську, днями ціна Urals впала до 38 доларів - нижче за маркер у 40 доларів. Очевидно, це також результат ударів по танкерах тіньової флотилії. Ризики участі в таких схемах стають більшими, ніж можливі вигоди", - додав Лакійчук.

Удари по нафтових ланцюжках РФ: що кажуть у СБУ

Безпілотники, задіяні Службою безпеки України, атакували нафтовий термінал у Приморську - ключовий порт Росії на Балтійському морі.

Як повідомили в СБУ, саме через цей вузол проходить нафта, що транспортується Балтійською трубопровідною системою. Унаслідок удару сталося загоряння одного із суден у порту і пожежа на насосному об'єкті, через що відвантаження нафти було повністю припинено. За попередніми оцінками, добові втрати російського бюджету через зупинку експорту можуть сягати 41 мільйона доларів.

"Тіньовий флот" РФ: новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що танкер "тіньового флоту" РФ вибухнув. Танкер прямує до Греції, де мають оцінити стан судна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна вдарила санкціями по тіньовому флоту Росії. Під санкції потрапили компанії, які перевозять нафту морем, займаються логістикою та обслуговуванням танкерного флоту.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у травні Євросоюз ввів 17-й пакет санкцій проти РФ. Санкції були спрямовані проти майже 200 кораблів тіньового флоту.

Про персону: Павло Лакійчук

Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека".

Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках.

Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО".

Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Павло Лакійчук
Зеленський заявив про "значний шанс" для миру і анонсував важливі зустрічі

Зеленський заявив про "значний шанс" для миру і анонсував важливі зустрічі

21:57Війна
Велике місто на сході майже втрачено, ЗСУ потрібні резерви для звільнення - ЗМІ

Велике місто на сході майже втрачено, ЗСУ потрібні резерви для звільнення - ЗМІ

19:31Україна
Світло вимикатимуть не всюди: з'явилися нові графіки відключень на 14 грудня

Світло вимикатимуть не всюди: з'явилися нові графіки відключень на 14 грудня

19:23Україна
