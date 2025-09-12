Штурми не вщухають: РФ підбирається до важливого міста в Донецькій області

Армія Путіна має просування на фронті.

Противник просувається в Донецькій області

Ворог хоче захопити Краматорськ та Словʼянськ

Російські окупанти просунулися на Покровському напрямку в Донецькій області. Ворогу вдалося прорватися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики пишуть, що геолокаційні кадри, опубліковані 11 вересня, підтверджують рух російських військ у полях на північ від Білої Гори, розташованої на південний схід від Костянтинівки.

Крім цього, є візуальні підтвердження тому, що ворог просунувся і на захід вздовж дороги Т0516 Торецьк-Костянтинівка у східній частині Нелипівки, а також до посадки на північ від Яблунівки, на південний захід від Костянтинівки.

Фахівці також наводять повідомлення російських джерел про те, що війська РФ захопили Катеринівку та просунулися на північ полями на захід від села, а також на захід від Нелипівки та на південний захід від Клебан-Бика. Однак, аналітики ISW не можуть підтвердити ці заяви.

В Інституті вивчення війни переконані, що на цій ділянці фронту, противник веде наступ аби захопити Краматорськ та Словʼянськ. А головна мета ворога - окупація всієї Донецької області.

Путін готує "фінальну битву" за Донбас - думка експерта

Аналітик Віктор Андрусів припускає, що російський диктатор Володимир Путін дійсно готує "фінальну битву" за Донбас.

"Ми, правда, вже багато бачили цих фінальних битв, масштабних літніх наступів і все завершувалось дрібними просуваннями. Але цього разу скоріше за все так не буде", - написав Андрусів.

За його словами, у російських окупантів є, як мінімум, два докази чому їм все може вдатись.

"Перший - у них почали вдаватись глибокі прориви. Так ми контратакуємо, блокуємо, відбиваємо, але все дедалі частіше вони безперешкодно пробігають кілометри. Друге - їм таки вдається пробити наше ППО. Попадання в Кабмін - це сигнал, що в принципі всі об’єкти стають їм доступними", - пояснив аналітик.

При цьому він додав, що "найгірше не позаду, а попереду".

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

