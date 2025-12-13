Зеленський заявив про 'значний шанс' для миру і анонсував важливі зустрічі

Президент України проведе зустрічі з представниками президента США.

Зеленський, Трамп і Путін

Існує "значний шанс" на завершення війни. Запланована серія важливих міжнародних зустрічей з США та європейськими партнерами. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз шанс значний. І це важливо для кожного нашого міста, для кожної нашої української громади. Ми працюємо для того, щоб мир для України був достойним і щоб була гарантія - гарантія передусім того, що Росія не повернеться в Україну з третім вторгненням", - заявив він.

Глава держави наголосив, що в Берліні відбудеться багато подій. Зеленський зазначив, що у рамках підготовки до цих подій буде представлена доповідь секретаря Ради національної безпеки та оборони Рустема Умєрова разом із українською переговорною командою. Вони підсумують результати контактів, які вже відбулися і окреслять подальші кроки.

Окрім цього, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов та представники українського оборонного та безпекового сектору працюватимуть над питаннями гарантій безпеки для України. Зеленський підкреслив, що паралельно тривають перемовини з американськими та європейськими партнерами щодо реального відновлення країни після війни та економічного розвитку.

"Найголовніше - будуть зустрічі в мене з представниками президента Трампа, також будуть зустрічі з нашими європейськими партнерами, з багатьма лідерами щодо фундаменту миру - політичної домовленості про закінчення війни", - зазначив президент.

Також Зеленський подякував усім партнерам за допомогу та пообіцяв максимально конструктивну роботу в Берліні.

Удар по турецькому судну

Окремо президент прокоментував удар Росії по турецькому цивільному судну, яке перевозило українську соняшникову олію. За його словами, атака на цивільне судноплавство не має жодного виправдання і є відкритим викликом міжнародній спільноті.

"Сьогодні також був удар Росії по ще одному цивільному судну в Чорному морі – фактично це був удар по продовольчій безпеці. Власник судна – Туреччина, вантаж – продовольство. Бити по таких суднах, які не мають жодного стосунку до війни, – прямий виклик Росії всьому світу. Будемо з партнерами розбиратись, як реагувати на це. Реакція буде", - запевнив Зеленський.

Водночас глава держави заявив, що Україна ввела нові санкції проти танкерів "тіньового флоту" РФ. Зеленський також пообцяв, що обовʼязково санкції будуть поширені і в інших юрисдикціях, про це є домовленості з партнерами.

Чи є в РФ проблеми із веденням війни - думка експерта

Голова Комітету економістів України Андрій Новак вважає, що зростання витрат Росії на війну повторює історію СРСР. У бюджеті-2026 Росія заклала понад 38% витрат на війну та оборону, майже досягнувши рівня СРСР у 39% бюджету на ВПК.

"Максимальні витрати Радянського Союзу на військово-промисловий комплекс становили 39% бюджету СРСР. Росія вже майже досягла цієї позначки, заклавши в бюджет-2026 понад 38% витрат на війну і "оборону". Тобто ми спостерігаємо точне повторення першопричин розвалу Радянського Союзу, Росія крок у крок іде шляхом Союзу", - зазначив експерт в інтерв'ю Главреду.

За словами Новака, у 2025 році місцеві бюджети РФ зменшили одноразові виплати за підписання контрактів із армією в середньому з 3 млн до 600 тис рублів - у п’ять разів. Це свідчить про проблеми фінансування основних витрат для ведення війни, не кажучи про менш пріоритетні видатки на місцях.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що Америка готова надати Україні необхідні гарантії безпеки, але нібито українському лідеру Володимиру Зеленському не подобається нинішній мирний план. За словами Трампа, американська пропозиція складається з чотирьох-п’яти пунктів і передбачає складний розподіл територій.

Також адміністрація президента США Дональда Трампа пропонує Україні потужні юридично зобов’язуючі гарантії безпеки на основі 5-ї статті НАТО. Обговорення відбулися з радниками з нацбезпеки України, Німеччини, Франції та Великої Британії щодо створення демілітаризованої зони.

Крім цього, мністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Кремль не погоджується з низкою положень 28-пунктового мирного плану США для України, фактично вимагаючи капітуляції України. За даними Інституту вивчення війни, Росія відхилила щонайменше сім ключових пунктів.

