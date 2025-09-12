Пролетів літак і пролунав вибух: на Волині випадково впала ракета, зруйновано будинок

Інформації про постраждалих внаслідок вибуху поки немає.

На Волині ракета випадково впала на будинки / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Що відомо:

На Волині пролунав вибух

Ракета випадково впала на будинки з літака

Внаслідок вибуху зруйновано приватний житловий будинок

У Волинській області ракета впала з українського літака на житловий будинок. Це сталося у селі Копилля. Про це повідомляє місцеве ТРК "Аверс" З посиланням на власні джерела.

Свідки розповіли, що блакитний літак летів дуже низько над будинками, після чого повернувся у напрямку Білорусі. Виявилось, що нібито снаряд випадково впав з українського літака під час навчань.

Внаслідок падіння зруйнований житловий будинок, на місці здійнялась пожежа. Журналісти стверджують, що у зруйнованому будинку проживали батьки заступника начальника місцевого спецпідрозділу поліції КОРД. На момент інциденту їх не було вдома.

Дивіться відео з наслідками падіння ракети на Волині:

На Волині ракета випалково впала на будинки / фото: скріншот

Зазначається, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу за статтею "Порушення правил польотів або підготовки до них".

Удар РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська в ніч на 7 вересня завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Ударні БпЛА на територію України заходили з різних напрямків, зокрема і з Білорусі.

Очільник МВС України Ігор Клименко заявив, що найбільша російська атака була спрямована на столицю України. У Святошинському районі триває гасіння пожежі, розбір завалів та ліквідація наслідків обвалу частини будинку. На цій локації загинули двоє людей: жінка з двомісячною дитиною.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко говорила, що вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду. Внаслідок удару постраждали дах і верхні поверхи будівлі.

