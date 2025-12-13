Франція виграла дитяче Євробачення 2025: хто представляв країну і про що пісня

Молода співачка з Франції Лу Делуз виграла Дитяче Євробачення у 2026 році.

Дитяче Євробачення 2025 виграла Франція / Колаж Главред, фото скріншот

Що відомо про переможницю Дитячого Євробачення

Про що її пісня

У міжнародному дитячому пісенному пісенному конкурсі Євробачення 2025, який цього року проходив у Грузії, перемогла француженка Лу Делуз із піснею "Ce Monde" ("Цей світ").

Цю пісню написала і склала спеціально для неї висхідна зірка французької музичної сцени Ліннь.

Лу Делуз перемогла в дитячому Євробаченні 2025 / Скріншот

"Ce Monde" розповідає історію сучасного світу очима дитини, відображаючи як турботи, так і надії молодого покоління.

Лу Делуз перемогла в дитячому Євробаченні 2025 / Скриншот

Лу виконала "Ce Monde" з величезною силою та емоціями. Юна співачка занурила слухачів у свій світ магнетичною енергією, передаючи оптимістичне послання з інтенсивністю, рішучістю і чудовою вокальною майстерністю.

Лу Делуз перемогла в дитячому Євробаченні 2025 / Скріншот

Раніше Главред повідомляв, що представниця України підірвала сцену енергійною піснею "Мотанка".

Нагадаємо, сьогодні, 13 грудня 2025 року в місті Тбілісі (Грузія) проходить фінал міжнародного дитячого конкурсу Євробачення 2025. Цього року Україну особливо тепло зустрічали глядачі під час пришестя. Конкурувати з нею може тільки Грузія.

Дитяче Євробачення Дитяче Євробачення - щорічний міжнародний телевізійний пісенний конкурс, у якому беруть участь представники країн-членів Європейської мовної спілки. Аналог пісенного конкурсу Євробачення з тією відмінністю, що виконавцями виступають діти і підлітки до 14 років, повідомляє Вікіпедія.

