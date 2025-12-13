Дитяче Євробачення-2025: Україна святкує тріумфальний результат на конкурсі

Представниця України Софія Нерсесян стала срібною призеркою Дитячого Євробачення-2025.

Яке місце посіла Україна на Дитячому Євробаченні-2025 / колаж: Главред, скрін з відео

Відбувся фінал Дитячого Євробачення-2025

Яке місце посіла Україна

Сьогодні, 13 грудня, у Тбілісі відбувся фінал Дитячого Євробачення-2025. Україну гідно представила Софія Нерсесян із піснею "Мотанка". За результатами голосування, вона посіла друге місце.

У фіналі конкурсу представниця України виступила з піснею, яка вирізнялась серед інших учасників енергією танцювального ритму та сильною ліричною частиною. Срібний результат Софії вдалось отримати завдяки глядачам - після голосування національних журі Україна займала шосту позицію.

Дитяче Євробачення-2025 - Україна / скрін з відео

Результат Софії Нерсесян став одним з найкращих за історію України на конкурсі - у 2024 році третє місце посів Артем Котенко з піснею "HEAR ME NOW", а до цього у трійку потрапляли учасники у 2008, 2012 та 2013 роках.

Реакція делегації України на 2 місце у Дитячому Євробаченні / скрін з відео

Переможницею Дитячого Євробачення стала представниця Франції Lou Deleuze з піснею "Ce Monde".

Хто переміг на Дитячому Євробаченні-2025 / скрін з відео

Дивіться відео виступу представниці України Софії Нерсесян на Дитячому Євробаченні:

Раніше Главред повідомляв, що представниця України Софія Нерсесян вийшла на сцену Дитячого Євробачення під номером шість, одразу після фаворита єврофанів - Альберта Арменякана. Попри потужну конкуренцію, виступ Софії впевнено прозвучав на конкурсі.

Також цього року Україну особливо тепло зустрічали глядачі під час пришестя. Конкурувати з нею може лише сама Грузія, яка приймає конкурс. Зокрема, коли учасниця від України з нашим прапором з'явилася на сцені конкурсу, зал вибухнув оваціями та криком.

Дитяче Євробачення Дитяче Євробачення - щорічний міжнародний телевізійний пісенний конкурс, у якому беруть участь представники країн-членів Європейської мовної спілки. Аналог пісенного конкурсу Євробачення з тією відмінністю, що виконавцями виступають діти і підлітки до 14 років, повідомляє Вікіпедія.

