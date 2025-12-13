Дитяче Євробачення-2025: Україна святкує тріумфальний результат на конкурсі

Ви дізнаєтесь:
- Відбувся фінал Дитячого Євробачення-2025
- Яке місце посіла Україна
Сьогодні, 13 грудня, у Тбілісі відбувся фінал Дитячого Євробачення-2025. Україну гідно представила Софія Нерсесян із піснею "Мотанка". За результатами голосування, вона посіла друге місце.
У фіналі конкурсу представниця України виступила з піснею, яка вирізнялась серед інших учасників енергією танцювального ритму та сильною ліричною частиною. Срібний результат Софії вдалось отримати завдяки глядачам - після голосування національних журі Україна займала шосту позицію.
Результат Софії Нерсесян став одним з найкращих за історію України на конкурсі - у 2024 році третє місце посів Артем Котенко з піснею "HEAR ME NOW", а до цього у трійку потрапляли учасники у 2008, 2012 та 2013 роках.
Переможницею Дитячого Євробачення стала представниця Франції Lou Deleuze з піснею "Ce Monde".
Дивіться відео виступу представниці України Софії Нерсесян на Дитячому Євробаченні:
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що представниця України Софія Нерсесян вийшла на сцену Дитячого Євробачення під номером шість, одразу після фаворита єврофанів - Альберта Арменякана. Попри потужну конкуренцію, виступ Софії впевнено прозвучав на конкурсі.
Також цього року Україну особливо тепло зустрічали глядачі під час пришестя. Конкурувати з нею може лише сама Грузія, яка приймає конкурс. Зокрема, коли учасниця від України з нашим прапором з'явилася на сцені конкурсу, зал вибухнув оваціями та криком.
Вас може зацікавити:
- Прощання зі Степаном Гігою: де і коли пройде похорон легендарного співака
- Дитяче Євробачення-2025: який результат прогнозують Україні
- Україна запалила у фіналі Дитячого Євробачення-2025: як виступила Софія Нерсесян
Дитяче Євробачення
Дитяче Євробачення - щорічний міжнародний телевізійний пісенний конкурс, у якому беруть участь представники країн-членів Європейської мовної спілки. Аналог пісенного конкурсу Євробачення з тією відмінністю, що виконавцями виступають діти і підлітки до 14 років, повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред