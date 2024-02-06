Готують 'сюрпризи' для окупантів: в ЗСУ оцінили перспективи звільнення Горлівки

Військовослужбовець ЗСУ зазначив, що Горлівка знаходиться на висоті, а проводити наступальні операції в таких умовах завжди важче.

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ЗСУ успішно просунулись в районі Горлівки / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

Сили оборони України здійснили успішне просування в напрямку Горлівки. Ситуація на цьому напрямку бойових дій порівняно легша, оскільки росіяни не сконцентували в районі міста велику кількість військ та техніки. Про це в ефірі телеканалу УНІАН розповів військовослужбовець 109-го батальону ЗСУ Єгор Фірсов, оцінивши перспективи звільнення Горлівки.

"Є території, які ми безпосередньо бачимо - і Авдіївку, і Горлівку. Це наша зона відповідальності в тому числі. Там (біля Горлівки – ред.) є просування певні, знову ж таки, нехай це як коментує Генштаб, речники і всі, хто уповноважені це робити. Ось там звичайно трошки легша ситуація, можливо, навіть не трошки, тому що такого скупчення ворожих сил немає, немає стільки техніки, немає стільки піхоти. Не так працює авіація, хоча по району постійно прилітають знову ж таки авіабомби", - сказав він.

Євгор Фірсов зазначив, що в Горлівці є великі житлові масиви. Крім того, росіяни міцно засіли в місті через наявність промислових об'єктів та великої кількості підвалів.

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"Там важко досить вибивати ворога і буде важко це робити у надалі. Горлівка сама по собі знаходиться на висоті, тобто висоти брати також важче", - додав він.

Крім того, військовослужбовець зазначив, що українські військові морально готові до проведення можливої операції із деокупації міста.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, лінія забезпечення, що веде до Авдіївки, має вкрай важливе значення. Збройні сили України зможуть утримувати місто, поки забезпечена безперебійна робота транспортного коридору через Ласточкине. Про це повідомив аналітик Defense Express Сергій Згурець.

За останню добу в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" противник здійснив 21 авіаудар, здійснив 73 бойових зіткнень та 732 артобстріли.

Російські окупаційні війська змогли просунутися на трьох напрямках у Донецькій області. Про це повідомляє аналітичний ресурс DeepState у Telegram.

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