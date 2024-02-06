ЗСУ "перемололи" сотні штурмовиків РФ разом із бронетехнікою: названо напрямки

Українські сили продовжують стримувати окупантів на кількох напрямках.

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ЗСУ відбивають атаки росіян / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

За минулу добу в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ворог завдав 21 авіаудару, провів 73 бойових зіткнення та здійснив 732 артобстріли.

Сили оборони минулої доби відбили 29 атак ворога в районі населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 16 атак південніше Тоненького, Первомайського, Невельського на Донеччині, ідеться в повідомленні Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

На Мар'їнському напрямку українські сили продовжують стримувати окупантів неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 26 атак.

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На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 2 атаки противника в районі Работино Запорізької області.

Загальні втрати ворога в живій силі склали 483 особи.

Втрати ворога в озброєнні та військовій техніці минулої доби склали 34 одиниці, а також десятки БпЛА. Зокрема:

5 танків;

13 ББМ;

3 станції БПЛА;

7 автомобілів;

5 одиниць спеціальної техніки;

1 склад боєприпасів.

190 БпЛА різних типів.

Війна в Україні

Як раніше повідомлялося, у РФ великі втрати, бригадний генерал назвав напрямок. Ворог за добу провів 55 бойових зіткнень і здійснив 666 артобстрілів, розповів Олександр Тарнавський.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ "покрошили" сотні росіян. Українські захисники тримають оборону і проводять активні дії, розповів Олександр Тарнавський.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни розкрили, що російські війська в складних погодних умовах посилюють наступи - хочуть прорватися вперед і отримати нові позиції до президентських виборів у Росії.

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