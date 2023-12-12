'Горлівка - це Україна': Зеленський показав, як ЗСУ підняли прапор в Горлівці

ЗСУ відбили один із териконів у межах Горлівки та захопили позиції противника. Про це у своєму телеграмі повідомив президент України Володимир Зеленський, опублікувавши відповідне відео.
За словами Зеленського, штурмові дії на цьому напрямку провели бійні штурмової групи 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.
"Попри складні умови, 24 бригада один із териконів у межах Горлівки та захопила позиції противника. Тепер над териконом майорить наш прапор.Горлівка – це Україна! Донбас – це Україна!", - написав президент України Володимир Зеленський.відео дня
Дивіться відео про те, як Сили оборони України звільняли терикон в Горлівці:
Бойові дії на Горлівському напрямку
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, оглядач Time Саймон Шустер зазначив, що полічтине керівництво нібито вимагала від українського генералітету почати наступальні дії в напрямку Горлівки з метою повного звільнення міста від окупантів.
Як зазначає полковник ЗСУ у запасі, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан, українські війська розпочали рух в напрямку Горлівки та успішно зайняли позиції противника, які він контролював з 2016 року – неподалік від Південного і Шумів.
Пізніше він додав, що Збройні сили України розпочали несподіваний наступ в Донецькій області. Зафіксовано просування у напрямку населеного пункту Майорське.
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